Eduardo Verdurmen, en la Feria del Libro

Una vez más el escritor Eduardo Verdurmen dirá presente en la Feria Internacional del Libro de Panamá. En este edición 2022 presentará "Los Fantasmas de Anni (Sebastián)".

Versión impresa

El autor contó a Panamá América que, "Los Fantasmas de Anni (Sebastián)", contienen una historia que narra el punto de vista desde el coprotagonista del libro, en la que mezcla dos técnicas: precuela y spin off.

Verdurmen comparte que, no tenía pensado en hacer una segunda parte de "Los Fantasmas de Anni". "Esta narrativa nace en el momento que me percaté que no todos entendieron el trasfondo, sólo vieron la historia de amor, pero no el complejo mundo del sacrificio por los demás y la expiación por parte de Anni para liberar a sus amigos".

Además, el reto de hacer una precuela mezclada al mismo tiempo con un spin off "me llamó mucho la atención, no es fácil utilizar dos técnicas que demandan mucha concentración".

Al escritor le tomó dos años redactar este libro para que la historia concordara.

"En precuela se darán cuenta de todo lo que vivió Sebastián al momento de morir y el por qué de muchas cosas que suceden en Los Fantasmas de Anni del primer libro. Ambos libros se pueden leer a la vez y explorar qué pensaba cada uno al ocurrir las secuencias de acontecimientos, pudiendo ver los dos puntos de vista", cuenta.

Eduardo Verdurmen lanzará oficialmente Los Fantasmas de Anni (Sebastián) en la Feria Internacional del Libro de Panamá, a realizarse en el Megapolis Convention Center, el sábado 20 agosto a las 7:00 p.m. en el Salón Carlos Francisco Changmarín.



Las portadas de Los Fantasmas de Anni y Sebastián, fueron diseñadas por el mismo Verdurmen: "Las portadas de ambos libros las diseñé yo mismo. En el primer libro aparece Anni en la portada y en esta segunda parte, Sebastián; resaltando al protagonista de cada libro.

Datos

Para los que deseen adquirir "Los Fantasmas de Anni (Sebastián)" y demás novelas de Eduardo Verdurmen, estarán a la venta en el estand 25 de la Feria Internacional del Libro de Panamá del 17 al 21 de agosto donde el escritor estará también firmando libros y compartiendo con los lectores.

VEA TAMBIÉN: Estefana se somete a una serie de exámenes para descartar cáncer de tiroides

A saber

Eduardo Verdurmen desde que inició su carrera como escritor ya ha publicado 9 libros: "Los Fantasmas de Anni", "Los Fantasmas de Anni (Sebastián)", "Rex Angelorum 1, 2 y 3"; "El Punto Secreto 1 y 2"; "El Dibujante y Neirad", siendo todos un éxito total y posicionándolo entre los escritores más vendidos en el género de ficción.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!