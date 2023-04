Edward José, el primer panameño en 'Spotify Singles'

El cantautor Edward José se convirtió en el primer panameño en grabar una canción para "Spotify Singles", programa con una serie de grabaciones exclusivas que solo están disponibles en la plataforma.

Edward José grabó “Hacerte compañía”, una emotiva balada que expresa la idea de querer compartir todo con alguien cuando se inicia una relación y que para el cantautor cobra un significado muy especial.

“‘Hacerte Compañía’, una canción que, en lo personal, disfrute grabar, con un gran valor para mí, entonces, poder hacerlo en este momento tan importante en mi carrera la hace incluso más especial”, comentó Edward José (@edwardjosemusic).

La canción es una interpretación llena de sentimiento y suaves arreglos musicales, una muestra más del talento del artista panameño.

El músico explicó que formar parte de "Spotify Singles", hogar de la música con proyección, es un gran paso para su carrera y una fuente de inspiración para seguir trabajando, manteniendo la disciplina que lo caracteriza y continuar haciendo las cosas bien.

Sobre cómo lo seleccionaron para que hiciera parte del programa dijo: “Por lo que entiendo, ellos están trabajando también ahora con artistas emergentes, no necesariamente con muchos números o fama, no sé si es algorítmicamente, o si hay algo detrás, pero ellos me contactan, y me preguntaron si me interesaba ser parte de los Spotify Singles, ni siquiera lo dudé”.

Las canciones que forman parte del programa de la plataforma, con millones de usuarios en todo el mundo, son interpretaciones especiales, a menudo son nuevas versiones de sus propios temas o covers de otros artistas.

El programa se ha convertido en un espacio para que los artistas se expresen, involucren a sus fanáticos con su contenido y se conecten con sus nuevos proyectos.

A saber

Edward José irrumpió en la escena musical en 2018, y desde entonces ha lanzado varios sencillos como “On Repeat” y “Lugares”, este último lo presentó en “Sunset Bash” en Musicalion Panamá.

