Eiza González, entre triunfos y polémicas

La actriz mexicana Eiza González ha ganado su fama desde muy pequeña. Su debut lo hizo a los 15 años y desde ahí, no ha parado.

Versión impresa

Su vida ha estado llena de triunfos tanto en la pantalla grande como en la chica. No obstante, también se ha rodeado de varios escándalos, uno de los que se ha hecho más eco es que la han acusado de racista.

El año pasado los usuarios de Twitter criticaron a la actriz por una foto de cuando hizo una novela y aparece con la cara pintada de color negro y los labios rojos.

Frente a esto, Eiza González, no se quedó callada y dijo que se sentía arrepentida de esas fotos y resaltó que en ese entonces no podía decidir, que era la producción de la telenovela "Lola, érase una vez" quien decidía de todo.

"Siento mucha vergüenza y me siento apenada por haber utilizado el maquillaje en un blackface que aparece en algunas fotos que circulan por ahí", dijo en ese momento.

Pero Eiza González no sale de una para meterse en otra. A inicios de este 2021, se vio envuelta en otra polémica, luego de no querer supuestamente responder en español a una reportera.

Todo se desató luego de que en el programa "El Gordo y la Flaca" mostrara una entrevista para hacer constar lo ocurrido.

La actriz usó su cuenta de Twitter para desmentir la versión del programa de espectáculo y aseguró que no quiso hablar, porque no se estaba respetado los protocolos de distancia y que las únicas palabras que pronunció no estaban dirigidas a la reportera, sino a una persona que pidió el respeto para la actriz, razón por la que habló en inglés, según reportaron medios internacionales.

VEA TAMBIÉN: Wyznick fue tendencia por compartir fotos junto a su ex, son imágenes que le recordó Facebook

"Generalmente no respondo mensajes como éste, pero, para que vean cómo sólo tienen un lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve", escribió en ese momento en esta red social.

Al parecer todo quedó ahí, pero la actriz siempre se ha caracterizado por ganarse titulares en los medios de comunicación, tanto por sus logros como por sus desaciertos. Ella no se deja y siempre responde las acusaciones.