'El Boza': ¿El cantante terminó su relación con Reichell Adames?

Hace algunos días Humberto Ceballos Boza, conocido artísticamente como “Boza”, causó revuelo a raíz de un video donde se le ve con una chica en una actitud cariñosa, lo cual dio paso a mal interpretaciones.

Ahora hay rumores de que el “Artista revelación” está soltero, supuestamente su relación con Reichell Adames ha concluido.

¿El motivo? Por el momento, ni el músico ni Adames han confirmado la ruptura, sin embargo, se han desvinculado el uno del otro en las redes sociales, algo que es el común denominador en las relaciones de personajes públicos.

“El Boza” y Adames se dejaron de seguir en las redes sociales, y las fotos en las que aparecían juntos, las cuales publicó ella, han desaparecido de su perfil.

Algunos afirman que es muy común que la pareja se siga y se deje de seguir, ya que ha pasado en otras ocasiones y eso no significa que hayan terminado su relación.

Lo cierto es que esto ha dado pie a más especulaciones y comentarios más intencionado en las redes sociales, aquí algunos de ellos: “Qué bueno que esa muchacha abrió los ojos”, “No estaba hecha pa’ él”, “Ya lograron lo que querían la gente envidiosa”.

Sobre la relación

En el marco del lanzamiento de “Bucle”, “El Boza” confesó que su novia le da la paz que necesita, es su apoyo y su escape, cuando está estresado o tiene mucho trabajo.

“Yo estoy con ella porque es genuina a la hora de hacer las cosas, no está como por algo, llegó en un momento en el que yo estaba mal, ella no lo sabía y me brindó apoyo”, dijo el intérprete de “Ella”.

Al ser consultado sobre si su novia es celosa, el músico explicó que todo depende de cómo actúe. “Si yo le doy paso a muchas cosas creo que cualquier mujer se sentirá incómoda”, comentó.

“Ella entiende, no se mete con mi trabajo”, finalizó.

