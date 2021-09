'El Boza': 'La música no era lo que estaba en mis planes'

Humberto Ceballos, conocido como "El Boza" sigue subiendo como la espuma.

El cantante panameño compartió detalles de su vida personal y artística en una entrevista con "People".

"El Boza" contó que luego de algunas malas decisiones, la música lo salvó. Además, habló de sus logros.

Expresó: "Me dejé llevar, me dejé guiar. Descubrí qué pasaría si cantara".

Añadió: "Me fue gustando todo lo que está sucediendo en la música, el camino que me estaba llevando, me enamoré de la música y me quedé aquí".

También dijo: "Hubo un momento, que estaba adentro [en prisión], y me había rendido".

"Volví y caí, y pensaba que lo mío era la calle. Pero mi ‘manager’ siempre presente y fue el que me motivó", confesó.

"La música no era lo que estaba en mis planes", resaltó.

"Me estaba cortando el cabello y me presentaron a quien es mi manager y mi productor hasta hoy, y le dijeron que yo cantaba como hobbie, de ahí en adelante me quedé trabajando con él. No fue algo que no busqué sino que solo pasó", contó.

Además, expresó que su mayor logró “fue cambiar el rumbo de mi vida, ya que eso me ha traído muchas cosas positivas”. Sobre su estilo, algo que lo caracteriza, dijo que trata que sea real.

Con información del diario hermano Crítica

