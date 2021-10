'El Boza' realizará una colaboración con 'Reik', 'Llane' y Jay Wheeler

El cantante panameño Humberto Ceballos Boza, “El Boza”, adelantó que realizará una colaboración junto a Llane, Jay Wheeler y la banda mexicana Reik.

En una reciente entrevista para “Los 40 Principales”, durante su gira de promoción en España, “El Boza” confirmó que está próximo a lanzar el tema junto a estos artistas.

Además, reveló que próximamente, en noviembre, estrenará el resto de las canciones del álbum “Bucle”, al cual pertenecen los sencillos “En la luna”, “Money Fast” y “Párrafo 8”.

“En noviembre voy a sacar el resto del álbum, que son cinco canciones, que este año vine haciendo pedacito por pedacito, y las cinco últimas van a salir”, comentó el artista.

“El Boza” habló de uno de los momentos íntimos como artista, cuando escribe sus canciones. Es algo que describe como fuera de este mundo, ya que cuando escribe sus canciones se transporta a otro mundo.

“Yo cuando las hago me voy más allá y yo creo que eso es lo mismo que transmito o trato de transmitir cuando hago una canción. Que la escuches y no se te asemeje a nada, sino como que no sé, te traiga recuerdos, emociones. Sea algo diferente y épico. Música real, que se sienta, no que se escuche solamente”, dijo.

Nominación

El 18 de noviembre, en MGM Grand Garden Arena, se realizará la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2021, donde “El Boza” tiene una nominación.

El panameño debuta en los Latin Grammy, fue nominado como “Mejor nuevo artista” y se enfrenta a una larga lista de artistas por el gramófono dorado.

“El Boza” compite en la categoría con Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

Para la edición 22 de los Grammy Latinos hay varios panameños nominado además de “El Boza”, está “Sech”, Rubén Blades y varios productores.

