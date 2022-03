'El Boza' reveló los más íntimos detalles sobre su vida profesional y personal

En el marco del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, “Bucle”, “El Boza” confesó los más íntimos detalles sobre su vida profesional y personal.

Versión impresa

Humberto Ceballos Boza, nombre real del artista, irrumpió en 2020, en la escena internacional de la mano del sello discográfico Sony Music Centroamérica y Caribe, y desde entonces su carrera ha ido en ascenso.

En cinco años “El Boza” espera ser reconocido como un artista en todo el sentido de la palabra, en sus planes está incursionar en la actuación como los han hecho otros de sus colegas.

A continuación, “El Boza” revela sus proyectos a futuro, la relación con su novia y cómo internacionalización ha cambiado su vida.

¿Qué ha sido lo más difícil de la internacionalización?

R- Ha sido presentarse afuera del país, en los eventos, ya que en Panamá conozco el mercado, cómo es el movimiento, pero cuando voy afuera llego a veces con la inseguridad de que OK: no me conocen, están conociéndome, es como si apenas estuviera empezando a cantar, me da un poco de ansiedad. Cuando llego y me monto a la tarima soy yo, fluyo y gracias a Dios he tenido buena aceptación.

Tú y Sech son los artistas panameños más pegados en el extranjero ¿Qué hace falta para que hagan un tema juntos? Hace un tiempo se tomaron una foto en el estudio y todo... qué pasó después de eso?

R- En verdad todavía no hay una canción entre nosotros, habíamos hecho una, pero en verdad no quedó en nada y yo necesitaba sacar mis canciones a tiempo, pero yo entendí que cada quien está trabajando en sus proyectos. Es algo que el público panameño lo pide, lo exige, es algo que el público extranjero conocen que él y yo somos panameños. En algún momento se dará y no será una canción cualquiera. Estamos esperando el momento en que se dé, en el que él tenga un momento libre, al igual que yo.

¿Cómo vas con el idioma inglés?

R- OK, entiendo más de lo que hablo (risas). Pero, obviamente tengo personas al lado, yo pregunto, soy muy curioso, siempre cuando me preguntan algo en inglés tal vez pueda responderlo, pero yo pregunto cómo puedo decir tal cosa y voy aprendiendo a interactuar.

¿Cómo te ves en cinco años?

R- Bueno, me veo como una superestrella, un artista grande, uno con el cual las personas se puedan identificar. Me gustan mucho las películas.

VEA TAMBIÉN: Aceites saludables para cocinar

¿Te gustaría ser actor, así como lo han hecho otros artistas?

No se sorprendan si en algún momento incursione en lo que es la actuación. Eso sería el siguiente paso, sería complementando la palabra "artista" en un cantante.

¿Qué opinas de la nueva sangre en el género urbano panameño?

R- Siento que lo están haciendo súper bien, es un proceso, no se le puede exigir a los muchachos hacer música comercial de una vez, porque Panamá es un público difícil, porque para que consuman una música comercial tuya tienes que haber tenido un proceso de calle, de música, "under". Están por muy buen camino los muchachos que yo he visto, lo poco que he visto los veo trabajando, esa es la clave del éxito, hay que trabajar por un sueño y por lo que quieres lograr, yo hice eso.

¿Estás haciendo algo para ayudar a esta nueva generación?

R- En verdad yo hablo con algunos muchachos, no puedo decir con todos, porque no los conozco a todos, les doy consejos, datos, también tenemos muchachos nuevos que son buenos. Estamos dándole la oportunidad, así como a nosotros nos la dieron. Los estamos aconsejando, guiándolos, creo que más que todo en el género panameño faltan más personas que los guíen, que les den un norte, porque la mayoría no tienen mánager.

Nombra algo que te haya quitado la música a nivel personal

R- Tiempo con mi familia, con las personas que amo, pero gracias a Dios ellos entienden que lo estoy haciendo por un buen fin. Vengo de no tener nada, vengo del polvo, ellos saben que estoy trabajando duro por ellos para que el día de mañana no le falte nada.

VEA TAMBIÉN: 'El círculo de la confianza', iniciativa para que las mujeres alcancen su máximo potencial

La gente ha criticado un poco la evolución de tu estilo en las alfombras rojas ¿Ha habido un outfit que no te ha gustado?

R- En verdad, yo a veces me dejo guiar, pero casi siempre me va mejor cuando meto mi mano en las cosas, cuando a veces soy yo, me gusta verme bien, me gusta verme un poco loco. Muy pocos son los que no me han gustado. En los Premios Heat me dejé simplemente llevar, me dijeron ponte esto, quise darle la oportunidad y ahí fue que vi los comentarios. Yo me dije OK, normal. La uñas, mucha gente me critica eso, pero yo creo que va en cada quien. A mí no me interesa mucho lo que piensen los demás, simplemente soy yo. Creo que cada persona debería ser esa persona sin ser lo que otros quieren que tú seas.

¿Cuál es tu marca favorita?

R- Gucci, ahorita mismo 'toy Gucci. (Risas)

¿Ya compraste tu primera casita?

R- Bueno, ya gracias a Dios ya hace días me dieron mi primera casita nueva, ya mudé a mi mamá del barrio, como se dice.

Tu carrera musical promete, pronto serás millonario ¿en qué invertirás tu dinero? Tienes negocios en mente?

R- Invertí en mi primer negocio, son locales que ya están alquilados. Si fuese millonario invertiría mi plata en propiedades. Hay mucho negocio, gracias a Dios me rodeo de muchas personas que son negociantes y me dan consejos. Creo que uno se tiene que rodear de personas que te digan cosas positivas en la vida, creo que también eso ha sido parte de mi evolución.

VEA TAMBIÉN: El Níspero de El valle de Antón: Hurtan dos erizos de tierra africanos del zoológico

¿Has pensado seguir los estudios y tener otra carrera?

R- Creo que cuando lo diga suene extraño, pero creo que ya no necesito una universidad, pero hace una semana casualmente estaba hablando con mi novia y le comenté que me gustaría meterme tan siquiera en un tema que me guste, me gusta la marina o el tema de ser chef, me gusta cocinar mucho. Sería bonito o cool tener un certificado de eso, pero sería virtual, porque me sentiría extraño estar sentado en una silla en una universidad. Tendría mucha distracción.

¿Qué es lo más loco que ha hecho una fan por ti?

R- Seguirme hasta mi casa, me tocaron la puerta. Me sentí en peligro porque se fueron hasta allá, pero normal, la muchacha simplemente quería una foto, un autógrafo. No me molesta porque yo soy una persona que le gusta mucho interactuar con mis fanáticos, me gusta estar como en medio de la gente.

¿Se pone celosa tu novia?

R- Todo depende de cómo actúe yo. Si yo le doy paso a muchas cosas creo que cualquier mujer se sintiera incómoda. Ella entiende, no se mete con mi trabajo.

¿Te apoya muchísimo?

R- Ella es como mi apoyo, es como la salida de muchas cosas cuando tengo mucho estrés, mucho trabajo. Cuando llego a donde ella me da esa paz.

VEA TAMBIÉN: Nicole Vander Werf, una mujer empoderada en la industria del reciclaje

¿Pa' cuando el 'bodorrio'?

R- (Risas) Eso no es así por así, creo que uno tiene que convivir mucho tiempo con una persona, seguir conociéndola, a medida que pasan los años uno sigue conociendo a la persona. Yo estoy con ella porque es genuina a la hora de hacer las cosas, no está como por algo, llegó en un momento en el que yo estaba mal, ella no lo sabía y me brindó apoyo. Ya después me dijo como que sí se dio cuenta, pero me dio apoyo y en verdad me encanta quién es ella por dentro.

Has conocido a muchos artistas internacionales ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado?

R- Bueno, hace unos días conocí a Ozuna, tengo una canción con él, hicimos video. Cuando lo conocí también conocí su humildad, creo que es una de las mejores personas que he conocido en verdad. Me escribe, me da la bendición a veces: 'papi, Dios te bendiga, me gusta lo que estás haciendo'. Lo admiro mucho, es un artista súper grande. Está lidiando con un artista que va en ascenso.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!