'El Bufón' ya está en la cartelera local

La cinta "El Bufón" también está en la lista de estrenos de esta semana en Panamá. ¡Así es!

"El Bufón", dirigida por Colin Krawchuk, cuenta con las actuaciones de Ken Arnold, Molly Bevetts y Riley Collins, por mencionar algunos.

Después de la reciente muerte de su padre, dos hermanas separadas se encuentran siendo acechadas por un ser malévolo conocido como El Bufón, señala la sinopsis del filme.

Revelándose como algo más que un simple hombre enmascarado, la entidad maligna comienza a atormentar aún más a los habitantes de este pequeño pueblo en la noche de Halloween.

Por esta razón, si eres amante de las cintas de terror, entonces, esta película debe estar en tu agenda.

En "El Bufón" Colin Krawchuk creó al personaje para un cortometraje que estrenó en 2016 y que comparte el nombre con la película, de acuerdo a Tomatazos, sitio especializado en cine.

En ese proyecto, la historia nos presenta a esta entidad que parece ser la representación misma de la Noche de Brujas y que no tiene buenas intenciones.

Como la idea funcionó bien entre los amantes del horror, el director pasó tiempo buscando los recursos necesarios para producir una película que pudiera aprovechar mejor a este nuevo villano.

¿Qué dicen las críticas?

Aquí le compartimos algunos comentarios de los conocedores del séptimo arte:

- Karina "ScreamQueen" Adelgaard de Heaven of Horror: "The Jester es una película de terror con un personaje principal que fácilmente podría haber seguido. Nunca habla, pero sus acciones hablan mucho más que las palabras, por lo que funciona perfectamente".

- Jim Morazzini de Voices From The Balcony: "Como se señaló, no hay muchos efectos, pero están bien organizados por Jason Baker (The Black Phone, WrestleMania 33) y su equipo".

- Alexis Den Boggende de Boston Hassle: "Si bien la triste trama secundaria de Emma puede haber desorientado los sustos de The Jester, Krawchuk aún logra una historia de fantasmas de Halloween entretenida y llena de nostalgia que sobresale en su estado de ánimo, imágenes y creación de su personaje principal".

