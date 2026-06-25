El Canal Ampliado, que no solo transformó la capacidad logística del país, sino que reafirmó el rol de Panamá como "punto de encuentro, tránsito y conexión del mundo", cumple este 26 de junio, diez años de operaciones.

Para conmemorar la fecha, el Museo del Canal realizará una jornada de puertas abiertas para acercar al público a la historia y legado de una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XXI.

Asimismo, con un horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., se promueve reflexionar sobre el impacto que ha tenido la vía interoceánica en el desarrollo del país y el comercio marítimo mundial.

"(...) Desde el Museo del Canal queremos que esta fecha sea también una invitación a mirar nuestra historia con orgullo y pensamiento crítico, recordando que el Canal es, ante todo, una construcción colectiva: hecha por personas, atravesada por memorias y profundamente vinculada a nuestra identidad nacional", comentó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal (@museodelcanal).

La entrada durante la jornada de puertas abiertas es gratuita, tanto para locales como para residentes, y los visitantes tendrán acceso a las salas permanentes y exposiciones temporales, que abordan los procesos históricos, sociales y humanos vinculados a la construcción, administración y evolución de la vía interoceánica.

El recorrido permitirá conocer cómo la historia del Canal de Panamá ha influenciado la construcción de la identidad nacional y en la relación del país con el mundo.

Con motivo al aniversario, en la página web del museo (museodelcanal.com) se publicó un artículo donde Jaime Leonel Díaz, especialista en comunicaciones, reflexiona sobre el legado de la obra y su lugar dentro de la historia que el país continúa construyendo como Nación.