'El Canelo' sufrió 'bullying' de pequeño

El boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez confesó que cuando era niño sufrió de bullying, sin embargo, eso no fue lo que lo motivó a dedicarse al boxeo, sino la influencia de su hermano, se lee en "Telemundo".

"Ya me gustaba pelearme en la escuela y me peleaba porque era el diferente, pelirrojo, pecoso y me echaban carrilla, me tenía que defender, pero más que nada por mi hermano el más grande, cuando fui a verlo debutar como profesional. Yo tenía 11 años", confesó Álvarez en el programa "Messenger Rooms" de Eugenio Derbez.

El programa de Eugenio Derbez transmite a través Facebook Live. "El Canelo" hizo su debut a los 15 años.

El boxeador, originario de Guadalajara, Jalisco, abrió su corazón en el primer programa del comediante y contó algunas de sus historias que ha vivido durante la cuarentena y otros secretos más.

"El Canelo" de 30 años detalló que con la llegada de la pandemia de la COVID-19 tuvo que cancelar varias peleas que tenía programadas y ahora se está adaptando a las nuevas medidas de seguridad.

"Ya empezaron a hacer boxeo sin gente y hay que adaptarnos a todo, por lo que, si tenemos que pelear sin gente así lo haremos, será prácticamente como un sparring", dijo en la entrevista.

"Hay que adaptarnos a todo. En esta vida a todo se adapta uno, menos a no comer", prosiguió.

Por otra parte, "El Canelo" hizo hincapié en que se arrepiente de no haber terminado sus estudios y que en la actualidad le servirían de mucho en los negocios.

El boxeador no termino sus estudios, ya que desde joven se dedicó al boxeo.

