'El Chombo' presentará 'hablemos con Vico C'

¡Soporten! Rodney Sebastián Clark Donalds, conocido como “El Chombo”, anunció, vía Instagram, que tendrá como invitado en su canal de Youtube a Vico C.

Así como lo leen el producto musical entrevistará al “filósofo del rap” en el segmento “Hablemos con…” y lo publicará en su canal de Youtube, donde cuenta con más de 2,24 millones de suscriptores.

Clark Donalds compartió un videoclip en donde explica que quería entrevistar a un artista para el segmento y llevaba dos horas esperándolo y nada, es en ese momento que aparece en escena Vico C, por lo que el productor dijo que olvidaran lo que había dicho antes.

En solo tres horas el videoclip del anuncio suma más de 227 mil vistas y más de 2 mil comentarios, varios se preguntan cuándo será el estreno y otros están sugiriendo algunas preguntas para el artista.

“Que hable de la canción 5 de septiembre”, “Me voy a morir”, “A sacar libreta todo el mundo. Llegó la hora del examen con recreo incluido”, “Esa entrevista no me la pierdo uno de mis ídolos”, “Viene mucho aprendizaje chombalistico”, “¡Se prendió esta vaina!” y “El papá de los pollitos. Espero ansiosa este video”, son algunos de los comentarios.

Por el momento no se conocen mayores detalles sobre el encuentro, sin embargo, Vico C aseguró que él llegó primero al lugar pactado, solo que “El Chombo” no lo vio.

Se espera que pronto, también en redes sociales, “El Chombo” anuncie el estreno de la tan esperada entrevista, pues como recordaran el artista regresó recientemente a la música tras 14 años de ausencia.

Vico C regresó con el tema “Pregúntale a tu papá por mí” y próximamente, el 15 de junio, actuará en la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbana que se celebrarán en Puerto Rico.

Con esta actuación el músico pone a más de una década alejado de los escenarios, además, le da un toque muy especial a la velada, pues reunirá a talentos de la vieja y nueva escuela.

La participación el músico en la ceremonia de premiación fue anunciada a inicios de mes, además, de la actuación de artistas como Yng Lvcas, Tiago Pzk, Angel Dior, Redimi2, Polima Westcoast, Borrero, Joeky Santana, Christian Ponce y Gabriel EMC.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!