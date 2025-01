"No te escondas Mala Paga, da la cara, aunque sea…", es parte del nuevo sencillo del cantante Alex Sebastián, "El Negro Fino", que ha gustado a pocas semanas de su lanzamiento.

"Está pegajoso y se identifican porque alguien les debe; nos ha sorprendido, porque todo el mundo está identificado, porque tiene un mala paga en su vida", nos comenta el cantante, oriundo de Parque Lefevre.

"Mala Paga" es una cumbia con un toque de salsa, interpretado por un artista que no se limita a un género musical en específico, con la única condición que sea alegre.

"No me limito a un estilo, mientras sea guapachoso, alegre. La única manera que no sea alegre es que vaya a cantar una balada R&B", dijo Sebastián.

"El Negro Fino" busca temas picantes y, sobre todo, que la gente se identifique con estos y que él conecte con el tema.

"Tengo que haberlo vivido, para cantarlo con la pasión que lo hago", nos dijo el cantante, quien ha sido víctima de los malas paga.

"Que te apagan el celular, que te apagan la llamada, es verdad, a mí me lo están haciendo, a mí no me contestan", cuenta riéndose.

El cantante tiene su propia casa disquera, Jubal Productions, que es la dueña de los sencillos que produce.

Y es que Sebastián siempre ha pensado que uno debe ser dueño de todo lo que uno hace.

"Si yo voy a lanzar un producto debo ser dueño o codueño, tener control, o por lo menos tener su exclusividad", opinó.

Es un cantante seguro de sí mismo, al punto que estudia el negocio de la música para no andar de ignorante y si en el camino alguien le presenta un contrato, conocer perfectamente lo que le están ofreciendo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Luego que "Mala Paga" se consolide en el mercado musical, Sebastián tiene preparado otro tema, en esta ocasión dedicado a los chismosos, pero esa historia será para otra entrega.