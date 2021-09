El príncipe Harry y Meghan Markle, entre las 100 personalidades más influyentes de 2021

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle están incluidas en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.

La pareja forma parte del selecto grupo que incluye al presidente de Estados Unidos Joe Biden, Kate Winslet, Scarlett Johansson, Elon Musk, Bad Bunny, Billie Eilish entre otros.

Adicional la pareja posó para la portada Time, quienes publican anualmente a las personalidades más influyentes.

Ningún detalle ha pasado desapercibido, Markle eligió un pantalón de entalle alto con una camisa abotonada y doblada en las mangas, el conjunto es todo blanco, mientras que el príncipe viste un pantalón y un polo negro.

La atención recae sobre Markle, quien está en primer plano, mientras que su esposo está detrás de ella, apoyado ligeramente en el hombro derecho de su esposa.

No es la primera vez que la pareja engalana la portada del Time, hace tres años protagonizaron una edición especial por su enlace nupcial, “Los royals modernos” titularon entonces.

De acuerdo a Hola!, el encargado de redactar la biografía de la pareja fue el chef español José Andrés, amigo de la pareja y uno de sus aliados en sus proyectos solidarios.

“En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa demuestran compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Se implican en la lucha”, escribió José Andrés.

“Han convertido la compasión en hechos a través de su Fundación Archewell. Les han dado voz a quienes no la tienen a través de los medios; han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro y han corrido riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas”, se lee en un uno de los artículos.

Afirma que para la pareja sería muy fácil disfrutar de su buena suerte y quedarse en silencio, pero eso no es lo que hacen los duques.

