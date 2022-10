El regreso de 'House of the Dragon'

Aún es muy prematuro hablar sobre la segunda temporada de "House of the Dragon", ya que el final de los primeros episodios fue recientemente, no obstante, mientras se acercaba la emisión del último capítulo los encargados de la producción revelaron algunos detalles del futuro de la serie.

Para empezar, la serie tendrá segunda temporada, noticia que fue confirmada poco después del estreno del primer episodio (21 de agosto) de la serie y la misma no terminará con la "Danza de los dragones", el enfrentamiento de los partidarios de Rhaenyra y los de Aegon II por el Trono de Hierro, por lo que queda abierta la posibilidad de más temporadas.

Con la emisión del último capítulo, llamado "La reina negra", oficialmente se dio inicio al conflicto entre el bando negro (Rhaenyra) y los verdes (Aegon II), por lo que, en la próxima temporada el público verá cómo se desarrolló este evento.

Lo inevitable sucederá, correrá la sangre en nombre de cada bando, lo que significa que habrá más escenas de batallas, pero esto no es todo, pues la serie tendrá un ritmo más acelerado y algunos matices de humor, según reveló Ryan Condal, uno de los showrunners de la ficción.

"La segunda temporada tendrá el ritmo que la gente espera de la mitad de 'Game of Thrones', pero se habrá ganado y los espectadores sentirán las tragedias, porque pusimos el trabajo", reveló Condal a "The Times".

Los nuevos episodios mostrarán más del "Mundo conocido", nuevos personajes y el reparto principal, los talentos que conforman el bando de los negros y verdes, estarán de regreso.

George R.R. Martin, autor del libro en el que se basa la ficción y productor ejecutivo, comentó que la temporada dos posiblemente tenga la misma cantidad de capítulos que la anterior, 10, y con una duración de 60 minutos cada uno.



'House of the Dragon' debutó el 21 de agosto, por HBO Max, está basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R. R. Martin, obra que narra la historia de la Casa Targaryen.



La primera temporada está conformada por 10 episodios y el último se emitió el 23 de octubre.

En cuanto al rodaje, Condal reveló a "Variety" que la filmación iniciará a principios del 2023, y la fecha del lanzamiento "aún está por determinar", sin embargo, tomando en cuenta el tiempo que suelen durar la producción de este tipo de series es probable que los episodios lleguen en 2024.

