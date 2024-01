'El Roomie' llegó a los cines de la localidad

“El Roomie”, una comedia romántica que celebra la diversidad y con la que posiblemente te sentirás identificado, ya está disponible en la cartelera de los cines de la localidad.

El largometraje protagonizado por Fiona Paloma (Vivi) y José Eduardo Derbez (Roy), hijo de Eugenio Derbez, aborda distintas temáticas y se embarca en un viaje de una escritora y su compañero de departamento.

Vivi, una escritora, se ve en la necesidad de buscar un roomie para poder pagar la hipoteca de su departamento y encuentra en Roy el compañero perfecto, pero lo que no sabe es que este tiene un particular estilo de vida.

Cada cierto tiempo, Roy cambia de casa y va de un lugar a otro, pero no lo más importante, es que no paga el alquiler, algo de lo que se entera Vivi, aunque esto no será un impedimento para abrirle la puerta de su casa y de su vida.

En este punto, empieza la aventura para estos personajes, cada uno descubrirá su valor real y juntos enfrentarán los desafíos de la vida.

La película es divertida, relajada y con el humor latente de los Derbez, además, celebra la diversidad, cuenta con la participación del actor sordo Irving López, su primer papel en el mundo de la actuación.

López interpreta a un personaje que tiene su misma discapacidad y que es amigo de Roy en la ficción. De acuerdo a Pitipol Ybarra, director de la cinta, el intérprete lo hizo increíble en un casting en el que participaron actores y no actores por el papel.

A López lo hace muy feliz que la comunidad sorda haya sido incluida en la película y espera que sea del agrado del público.

El reto de este proyecto lo tuvo Derbez, tuvo que aprender el lenguaje de señas mexicano para poder comunicarse con López, dijo que fue difícil al principio y al final se convirtió en una experiencia enriquecedora y divertida.

Dato

“El Roomie” se filmó hace dos años en locaciones de la colonia la Condesa y en un foro donde se recreó la habitación.

La cinta cuenta con las actuaciones de Maite Perroni, Ana Serradilla, Edgar Vivar, Leticia Calderón, Carlos Ferro y Victoria Ruffo.

