¿'El Tachi' y 'Yemil' tienen conflictos?

¿Problemas en el paraíso? Es la duda que invade a los seguidores del “El Tachi” y “Yemil”, ambos han hablado sobre las tendencias, sin embargo, sus opiniones no coinciden.

Versión impresa

Eustacio Fidel Guerra Saldaña, nombre real de “El Tachi”, comentó hace algunos días que no cree en las tendencias de Youtube, argumentando que no ha visto otra canción con tantas reproducciones como “Movie”, tema en colaboración con Akim y que actualmente tiene más de 1.3 millones de vista.

“Yo no creo en tendencias de YouTube. ¿Saben por qué? No he visto ninguna otra canción este 2021, con los números de esta en un día, nacional y nunca salimos en tendencia. ¡Así que quédense con eso! Y nosotros con la calle ahora mismo la más pega les guste o no”, dijo Guerra Saldaña.

En primera instancia el “Maleante caro”, como también se le conoce a “Yemil”, formaría parte del tema en cuestión, pero finalmente la colaboración no se dio, a pesar de que los fanáticos de los artistas lo pedían.

“Yemil”, por su parte, ha manifestado que sí cree en las tendencias, tiene dos temas en el recuento, “Bandolero” y “A Ciegas”.

“Muero conforme con mi álbum; allá ustedes y su ñañequería... Seguimos en tendencia... Akim yo sí te daré las gracias. Andas salvando carreras”, comentó “Yemil”.

El polémico cantante no dijo para quién estaba dirigido su misiva, no obstante, implícitamente algunos han descifrado para quién es el mensaje.

El año pasado el Tachi lanzó: “Reset”; en cambio, Yemil lanzó a final de año “Ninus”, su primer álbum desde que salió de prisión.

VEA TAMBIÉN: Vanessa Calviño trae una propuesta para las redes sociales, 'Las cosas como son'

A saber

“El Tachi”, “Yemil” y Akim hicieron el tema “Movie”, pero finalmente el primero decidió sacar a el “Maleante caro” por los escándalos personales en los que estaba envuelto; filtración de contenido erótico, videos y chats.

En ese momento, “El Tachi” aseguró que había hablado con “Yemil” y que todo había quedado bien entre ellos. Que lo había aconsejado a que se alejara de los problemas, que ellos ya habían sufrido mucho y que habían pasado duras pruebas y que si no hacían las cosas diferentes nada cambiaría.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!