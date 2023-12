El universo del actor Brad Pitt

Brad Pitt cumple 60 años. Aunque, a juzgar por las virales imágenes de su aparición en la grada de Wimbledon este verano, cualquiera diría que son muchos menos. Pero, así es: el actor celebra en diciembre tanto la Navidad como su aniversario, y lo hace en compañía de su nueva pareja.

Entre varios mundos

Bradley Charles Pitt nació el 18 de diciembre de 1963, en Shawnee, Oklahoma (Estados Unidos). Hijo de William Alvin Pitt y Jane Etta, Brad es el mayor de tres hermanos. Al poco de su nacimiento, su familia se mudó a Springfield, Misuri.

Con un carácter multifacético desde muy temprano, Brad estudió en la Kickapoo High School, y formó parte de varios clubes deportivos (tenis, golf y natación). Además, era miembro del equipo de debate y oratoria y, por supuesto, participó en obras de teatro y musicales.

Aunque en un principio, Pitt se matriculó en la Universidad de Misuri para estudiar periodismo y publicidad, conforme sus compañeros encontraban trabajo y se acercaba la graduación, se dio cuenta de que ese no era su camino: "Vi a mis amigos conseguir trabajo... Yo no estaba listo", dijo a Parade.

Y es que el cine ya era más que una vocación para él, "un portal hacia otros mundos". Por eso, decidió mudarse a Los Ángeles: "las películas no se hacían en Misuri, así que si no venían a mí, iría yo a ellas".

Enseguida empezó a trabajar en pequeños papeles sin importancia, hasta que su decisión dio sus frutos cuando obtuvo su primer papel episódico en la serie "Dallas" (1987) y comenzó también a trabajar en algunos largometrajes.

Leyendas y océanos

Fue con "Thelma & Louise" (1991) cuando obtuvo un mayor reconocimiento del público y la crítica y, además, se empezó hablar de él como "sex symbol". Pese a ello, sus dos siguientes papeles, "Johnny Suede" (1991) o "Cool World" (1992) no fueron muy relevantes para su carrera, aunque siguió trabajando en más películas.

Sin embargo, Brad alcanzó un mayor nivel de fama en 1994 con "Interview with the Vampire" y "Legends of the Fall". Un año después, protagonizó otro de los filmes estrella de su carrera, "Se7en" (1995).

Después de eso, no es de extrañar que "Twelve Monkeys" (1995) le valiera su primera nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto. Y tras ello, películas como "Meet Joe Black" (1998), "Fight Club" (1999) o "Snatch" (2000) le consagraron del todo en la fama.

Desde entonces, su filmografía fue creciendo hasta lograr una extensa carrera: "Ocean's Eleven" (2011), "Troy" (2004), "Ocean's Twelve" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "Ocean's Thirteen" (2007), "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), "Inglourious Basterds" (2009), "World War Z" (2013), "12 Years a Slave" (2013), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) o "Babylon" (2022).

Además de con "Twelve Monkeys", Brad Pit estuvo nominado al Óscar por su papel en "The Curious Case of Benjamin Button". Sin embargo, no fue hasta 2019 que logró hacerse con la codiciada estatuilla como Mejor Actor de Reparto gracias a su trabajo en "Once Upon a Time in Hollywood".

Relaciones

En cuanto a su vida personal, Brad Pitt cuenta con un extenso historial amoroso. Su primera pareja conocida fue Shalane McCall, a quien conoció en "Dallas" y con quien rompió a finales de los 80. Después, salió durante un año con la cantante Macho Sinitta. Luego se le relacionó, sin que se confirmase, con Elizabeth Daily.

Llegó a estar comprometido, según dicen, con Jill Schoelen. Y mantuvo un fugaz romance con Christina Appplegate. Robin Givens, casada con el boxeador Mike Tyson, es otro de los nombres en la lista. Y, hablando de casamientos, la primera esposa de Pitt fue Juliette Lewis, con quien estuvo de 1990 a 1994.

También se rumoreó que estaba con su compañera de reparto en "Interview with the Vampire", Thandie Newton. Después, tuvo una corta relación con Gwyneth Paltrow y se le relacionó con Claire Forlani, sin que llegase a confirmarse dicha relación. Y así, llegó con el nuevo milenio y, con él, su matrimonio con Jennifer Aniston en el 2000.

Una unión que llegó a su fin cuando Angelina Jolie y Brad Pitt compartieron algo más que rodaje en "Mr. & Mrs. Smith", pues la química entre ambos traspasó la ficción y se hizo realidad. El actor y Jennifer Aniston se divorciaron en 2005 y así empezó una de las historias de amor más seguidas por todo Hollywood: "Brangelina".

La pareja trabajó junta en otras películas, como "A mighty Heart" (2007) y "By the Sea" (2015). Además, Pitt adoptó a los dos hijos adoptivos de Jolie, Maddox y Zahara. Después, adoptaron juntos a Pax y tienen otros tres hijos biológicos, Shiloh, Knox y Vivienne. A pesar de esto, en 2016 llegó una noticia que sacudió Hollywood: Brad Pitt y Angelina Jolie se separaban, apenas dos años después de haberse casado.

Un nuevo amor

"Cuando te divorcias tu primer impulso es aferrarte. Pero entonces está ese cliché que dice `si amas a alguien, déjalo libre´. Ahora sé lo que significa", dijo el actor en GQ, un año después del divorcio. Sin embargo, aunque en aquel momento parecían mantener una buena relación, con el tiempo la situación se ha ido recrudeciendo.

Y es que, después de que el actor admitiese su problema con la bebida y que estaba desintoxicándose, la actriz llegó a acusarle de maltratarla a ella y a sus hijos durante un viaje en avión, aunque Brad fue absuelto dos meses después. Su hija Zahara, sin ir más lejos, ha dejado de utilizar el apellido Pitt. Y recientemente ha sido su hijo Pax quien, supuestamente, ha lanzado un crudo mensaje contra él.

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial!", le habría dicho el joven de 20 años, a través de una publicación en su cuenta privada de Instagram, de la que se hizo eco el Daily Mail: "tú podrás decirle al mundo y a ti mismo lo que te dé la gana, pero algún día la verdad saldrá a la luz", escribió Pax.

El mismo medio recogió las declaraciones que el equipo más cercano de Brad Pitt habría hecho al respecto de las palabras de Pax, calificándolo como "triste y frustrante" y alegando que se trata del "ejemplo perfecto de alienación parental", además de resaltar que el actor "nunca hablará negativamente de ninguno de sus hijos".

Sin embargo, Brad Pitt parece haber encontrado consuelo en Inés de Ramón, de 31 años, con quien hizo su primera aparición pública en la Gala LACMA Art + Film 2023 (Los Ángeles). Según fuentes cercanas a People, la pareja llevaría un año saliendo (de hecho, ya fueron fotografiados por la calle el año pasado) y, ahora, "disfrutan de la compañía mutua y están comprometidos el uno con el otro".

Y es que desde su divorcio con Angelina Jolie se había relacionado a Brad Pitt con varios nombres, incluyendo el de Jennifer Aniston, con el que parece mantener la amistad con el paso de los años. Pero, hasta ahora, nunca hubo una confirmación. Sin embargo, parece que este cumpleaños y estas navidades, el actor los pasará en compañía del amor.

