Elisama habló sobre los cambios físicos y mentales que ha experimentado en los últimos años

Después de la polémica que se generó con la cuenta de Instagram de un fan club que la atacó, la cantante Elisama reapareció en Instagram para hablar sobre amarse a sí mismo y lo difícil que a veces puede ser.

La cantante publicó un video en su cuenta de Instagran donde se le ve luciendo un vestido de baño blanco, el cual se amolda a su figura. “He cambiado mucho en pocos años tanto física y mentalmente a veces no me gusta lo que veo y creo que nos pasa mucho porque tenemos cierta creencia que debemos ser perfectos todo el tiempo cuando nunca lo seremos, pero lo que si podemos hacer es tratar de amarnos tal como somos, aunque no sea tan fácil”, escribió la intérprete de “No me gusta el reggaetón”.

Además, en la publicación Elisama también les realiza una petición a sus seguidores. “Recuerda be kind con la gente nunca sabes lo que les pasa en su vida o qué pensamientos tienen en su mente”, se lee en la publicación.

Recientemente, se estuvo hablando de este tema, porque un usuario en Instagram atacó a la presentadora de Jelou, Alexa Chacón.

La persona respondió una de las historias de Alexa diciendo “buena celulitis”, sin embargo, la presentadora compartió el incidente y dijo que todas las mujeres lo padecen, y que eso ya no es un insulto.



¿El Boza atacó a Elisama?

El fin de semanas un fan club de ‘El Boza’ realizó un comentario sobre la cantante Elisama, donde dejaba entrever que de nada sirve que la artista este firmada con una empresa discográfica, pues no ha estrenado temas nuevos.

Según el fan club firmaron a Elisama sin ser artistas y sin haber pegado ninguna canción y hasta la compararon con la cantante Anyuri.

Ante este comentario ‘El Boza’ reaccionó y aclaró que el fan club que lleva su nombre no lo representa como persona y artista, por lo tanto, solicitó a sus seguidores que denunciaran la cuenta @bozamusiic_

En un storie ‘El Boza’ detalló que él viene de ser nadie y aún tiene mucha carrera por delante, además aseguró que sabe lo que cuesta ganarse un puesto dentro de la industria, por ello, cree y apoya a los artistas nuevos.

“Fans club son para apoya a los artistas no para dañar a los artistas”, concluyó el artista.

Por su parte, Elisama no ha emitido algún comentario sobre este tema.