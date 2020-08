Elisama: 'Yo no estoy aquí rogando que amen lo que yo hago'

La cantante Elisama Méndez detalló en un video en Instagram que se cansó de dejar que los comentarios y críticas de las personas que no la conocen le continúen afectando.

“Si no te gusta lo hago, perfecto, excelente. Yo no estoy aquí rogando que amen lo que yo hago. Yo simplemente estoy haciendo lo que yo quiero, porque es lo que me apasiona”, dijo Elisama.

La intérprete de “No me gusta el reggaetón” manifestó que continuará luchando por sus sueños a pesar de que algunos no le gusten y ahora lo hará como más fuerza porque tiene una “angelito en el cielo” que cree en ella.

La artista, quien fue firmada por Universal Music, pasa uno de los momentos más difíciles. Recientemente el padre de Elisama falleció. “Sé que no sufriste papá, te amo 1952-2020”, escribió Elisama en un post en su cuenta de Instagram.

Ante las circunstancias que atraviesa el mundo por el COVID-19 y la pérdida de su padre, Elisama destacó que no es el tiempo de invertir nuestra energía en cosas negativa. “Es tiempo de sacar lo mejor de lo peor y ese es mi consejo. No pierda su tiempo…”.

Críticas

Hace algunos días Elisama fue tendencia en las redes sociales y no precisamente porque había sacado un nuevo éxito musical. La cantante estaba siendo víctima de ataques y críticas.

La raíz del asunto surgió cuando dos chicas subieron un video bailando canciones de artistas panameños y cuando sueña el tema “No me gusta el reggaetón” las chicas dejan entrever de que no le gusta el tema e inclusive una hace una mueca de desaprobación.

Y efectivamente hay quienes no le gusta la música de Elisama, pero entre las decenas de comentarios hay varios que manifestaron su apoyo a la cantante.

“El problema no es Elisama, el problema es tu complejo, tu incapacidad y tu falta de fe en ti mismo/a. Por eso te hace tanto ruido que los demás se atrevan a buscar sus sueños. NO proyectes tus inseguridades en el de al lado. Trabaja en TI”, escribió Follie Dollie en Twitter.

“No la escucho, no la veo, no la sigo, no me gusta, pero no por eso me pondré a tirarle hate. Cuando llegas a este punto es porque de verdad ya no aguantas más. Lo que dicen de Elisama o Elizama (como se escriba) dice más de ustedes que de ella”, dijo otra usuaria.

El video que publicó Elisama ya alcanzó más de 61 mil reproducciones en menos de 24 horas y varias figuras de la farándula local han manifestado su apoyo.

