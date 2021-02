Elizabeth Carmichael: Su ascenso y caída

La historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora que saltó a la fama durante la crisis del petróleo en la década de 1970 con la promoción de un automóvil de bajo consumo, conocido como "The Dale", ha sido documentada en una serie de HBO, llamada "The Lady and the Dale".

La serie detalla el ascenso y la caída de la empresaria Elizabeth Carmichael y su automóvil radical "The Dale", estrenará hoy, 31 de enero, por HBO y HBO GO.

En un momento en que tres fabricantes de automóviles dominaban la carretera, Carmichael lanzó un vehículo futurista con tres ruedas y de bajo costo que prometía recorrer más de 100 kilómetros por galón de gasolina.

Con este revolucionario producto la 20th Century Motor Car Company se abrió paso en una industria que hasta entonces era dominada por los hombres. Aunque solo era un prototipo, "The Dale" protagonizó varias portadas de revistas e incluso obtuvo inversores.

El automóvil fue presentado en uno de los programas con más audiencia en Estados Unidos, "El precio justo".

La serie no solo contará esta parte de la historia, también abarcará varias décadas de su vida personal, cubriendo su caótico pasado delictivo y un retrato de una persona transgénero, en un momento en que la sociedad no tenía conciencia sobre la realidad de las personas trans.

"The Lady and the Dale" usa material fotográfico y de archivo en una manera innovadora para ilustrar las experiencias de Carmichael, combinando grabaciones de audio con entrevistas mientras enmarca la historia de ella dentro de un relato más amplio de sus experiencias.

La producción también cuenta con los testimonios de Candi Michael, Michael Michael y Jeri Burchard, hijos y nieta de Elizabeth; Dick Carlson, reportero de televisión local; Pete Noyes, productor de noticias de KABC; Charles Richard Barrett, cuñado de Carmichael; y abogados, fiscales y empleados de 20th Century Motor Car Company.

Adicional, se cuenta con la participación de la historiadora Susan Stryker; el teórico en temas de género y medios de comunicación, Sandy Stone; y la defensora criminal Mia Yamamoto, quienes añaden contexto histórico y legal a la historia.

Esta historia es el resultado de un proceso arduo de reconstrucción del personaje porque en el 2011, Nick Cammilleri se encontró con la historia de Carmichael, sin embargo, no había mucha información sobre ella, hasta el punto que llegó a pensar de que se trataba de una "leyenda urbana".

Producción

"The Lady and the Dale" tiene cuatro episodios, dirigidos por Nick Cammilleri y Zackary Drucker.

Además, cuenta con la producción ejecutiva de Mark Duplass, Jay Duplass, Mel Eslyn, Allen Bain, Andre Gaines, Nick Cammilleri, Alana Carithers y Zackary Drucker. Madison Passarelli es productor.

Para HBO, Tina Nguyen funge como productora senior y Nancy Abraham y Lisa Heller como productoras ejecutivas.