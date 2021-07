Elizabeth Jipsion ya solucionó el problema del dinero que le habían robado de su cuenta bancaria

La actriz Elizabeth Jipsion, quien es conocida por ser la novelera mayor en Telemetro, pasó un susto esta semana, pues los amigos de lo ajeno la iban estafando a través de un link en Internet.

Elizabeth Jipsion explicó que recibió una notificación a su correo electrónico de un banco local donde tiene su ahorro, pero eran estafadores.

Dicha notificación, la cual ella mostró, le pedía que accediera a un link y ella accedió. Entonces fue donde se dio cuenta de que le habían robado su dinero, le dejaron la cuenta vacía.

La actriz comentó que le salió la alerta de que si dinero había sido traspasado a una cuenta de Nequi, y después de ir al banco y pelear por lo suyo, fue que le avisaron que le devolverían el dinero.

No obstante, el banco le resolvió bastante rápido y ya tiene su dinero de vuelta.

"El banco ya devolvió el dinero, en menos de 24 horas yo tenía mi dinero de vuelta, no sé por qué se me fue tan fácil la devolución", dijo en un video en Instagram.

Añadió: "Digo, no sé porque a raíz de esto que ha pasado he recibido tantos comentarios de tantas quejas y denuncias de gente que le ha dicho 'Elizabeth esto me pasó a mí igualito que a ti y el banco no me devuelve la plata".

"Señores tengan mucho cuidado, de verdad que yo caí y la gente me pregunta cómo es posible", dijo.

"Fueron 3 razones principales: uno, el correo me llegó a mi bandeja de entrada ni siquiera me llegó al Spam; segundo, yo recibo notificaciones del banco todos los días; tercero, qué casualidad que yo tengo ese mismo producto", explica.

Reitera que no debió hacer clic en el link, pero que ya se solucionó y espera que le den respuesta a otras personas que le ha pasado lo mismo.

"Pilas señores. Yo aprendí la lección", dijo alertando a sus seguidores para que no caigan en esto.

