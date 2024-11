Ellen Degeneres y su esposa se mudan a Inglaterra tras la victoria de Trump

La actriz y cómica Ellen Degeneres y su esposa, Portia de Rossi, anunciaron que se mudan a Inglaterra tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, asegurando que "nunca" volverán a Estados Unidos de forma permanente.



La pareja formada por la cómica, de 66 años, y la actriz y modelo, Portia de Rossi, de 51 años, se están preparando para poner a la venta su mansión en Montecito, California, para partir al extranjero de forma definitiva.



La pareja decidió "salir de una vez" del país inmediatamente después de la victoria de Trump frente a la demócrata Kamala Harris, un resultado que les hizo sentirse "muy desilusionadas", según confirmaron fuentes a TMZ.



El apoyo de Degeneres a Harris durante la campaña ha sido explícito e incluso supuestamente llegó a donar 3.300 dólares para la misma, según recoge The New York Post.



La expresentadora cuenta con un patrimonio neto de 370 millones de dólares, ademá de un gran número de propiedades a lo largo de los años.



La mansión de Montecito en la que la pareja vivía fue adquirida en 2019 por 27 millones de dólares, localizada cerca de sus amigos, el príncipe Harry y Meghan Markle.



Según The New York Post, al parecer actualmente viven en Cotswolds, al suroeste de Inglaterra, a casi dos horas de Londres, en un área rodeada de celebridades como los Beckhams o Kate Moss.



De esta forma, la pareja se une a la lista de celebridades que están comenzando a exiliarse fuera del país tras la victoria del presidente electo, como Eva Longoria que cambiaba Estados Unidos por México y España, o la hija trans de Elon Musk, Jenna Wilson, que aseguraba en Threads (la red social de Meta) que no veía su futuro en el país norteamericano.