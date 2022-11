Elmis Castillo iniciará una nueva etapa en su carrera como actor en Hollywood

Elmis Castillo inició una nueva etapa en su carrera como actor, se mudó a la meca del cine, Hollywood, para convertirse en un gran histrión y director de cine.

Para nadie es secreto que, en Hollywood, en Los Ángeles, se encuentran los estudios de cine más poderosos del mundo y es el lugar donde residen las estrellas de las películas más taquilleras.

Hace dos días el comediante se despidió de Panamá para iniciar esta nueva etapa en Hollywood, su ciudad favorita, con el propósito de crecer y hacer cambios en su vida.

Castillo, intérprete de Ermisendo, empezó a labrarse una carrera como actor, productor y guionista desde antes de 2019, año en la que estrenó la cinta “Locos al poder”, con la participación en varios proyectos audiovisuales.

Antes de “Locos al poder”, película protagonizada por Ermisendo, Castillo ya tenía créditos en cintas como “Escobar: Paradise Lost” (2014), “Salsipuedes” (2016), “Congelados en Rusia” (2018) y otras 10 producciones más.

El más reciente proyecto de Castillo fue “Sancocho Presidencial”, un éxito en la taquilla y que estuvo en dos ocasiones en exhibición en los cines de la localidad.

Tras hacerse pública la partida del panameño a tierras hollywoodenses los mensajes de buenos deseos no han cesado, empezando por las emotivas líneas que escribió Nelvis Melgar, madre del actor.

“Lograste tu sueño de joven, trabajaste duro por ello, empiezas una nueva etapa en tu ciudad favorita… eres grande y fuerte, empezar de cero es tu alegría, crecer y hacer cambios buenos para tu vida y en la de los demás, no puedo estar triste, no me sale, solo se me desborda el corazón de felicidad. Dios guie tus pasos nuevos mi amor y pronto te visitaré…”, escribió la madre de Castillo.

Diego de Obaldía, amigo por más de 10 años de Castillo, tampoco se quedó atrás, lo acompañó hasta el aeropuerto. “Se fue, pero estamos felices porque se fue a perseguir su sueño de estar en Hollywood”, comentó.

La “Gallina Fina”, Sandra Sandoval, también le deseó éxitos a Castillo. “A triunfar se ha dicho”, expresó.

