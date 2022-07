Emilia Clarke fue operada en dos ocasiones mientras rodaba 'Game of Thrones'

Emilia Clarke, la protagonista de "Game of Thrones", reveló que sufrió dos aneurismas y varias operaciones cerebrales durante la primera y segunda temporada de la exitosa serie.

En su ensayo publicado en "The New Yorker, Clarke cuenta que estuvo "a punto de morir".

La actriz que interpreta al personaje Daenerys Targaryen fue sometida a dos operaciones que le provocaron "una ansiedad terrible" y ataques de pánico.

A pesar de estar convencida de que no iba a sobrevivir, Clarke logró una recuperación más allá de sus "esperanzas razonables".

¿Qué es la auneurisma?

Es una hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de accidente cerebro-vascular potencialmente mortal que ocurre cuando un vaso sanguíneo estalla en la superficie cerebral. Un tercio de los pacientes que lo sufre no logra sobrevivir.

Luego de la operación, tuvo un ataque de afasia, que casi le hizo dejar su carrera como actriz, ya que afectó su capacidad de comunicación, haciéndola incapaz de hablar con coherencia.

"En mis peores momentos quería morirme, les pedí a mis médicos que me dejaran morir", contó.

Se pudo recuperar lo suficiente como para volver al rodaje de la segunda temporada de la serie, pero "me mareaba todo el tiempo y me sentía tan débil que pensaba que me iba a morir", explicó Clarke.

Hace unos dias la británica, de 32 años, ha mostrado por primera vez las fotografías de su hospitalización a causa de un aneurisma cerebral en el año 2011, cuando solo tenía 24 años y empezaba a dar sus primeros pasos en la exitosa serie de HBO.

Ha sido en un programa de la cadena CBS donde ha mostrado estas imágenes inéditas con el objetivo de visibilizar su enfermedad y de que la gente sea consciente de que la vida de una estrella no es perfecta.

