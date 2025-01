'Emilia Pérez' lidera las nominaciones de los premios Óscar

El narco-musical 'Emilia Pérez', protagonizado por la española Karla Sofía Gascón y la dominicana Zoe Saldaña, lidera las nominaciones a los premios Óscar con 13 candidaturas, seguidos por 'The Brutalist' y el musical 'Wicked', con 10 cada una.



La película del francés Jacques Audiard se postula a ganar la estatuilla más prestigiosa del cine a mejor película y mejor película internacional, unas categorías que comparte junto a la brasileña 'I'm Still Here', protagonizada por Fernanda Torres.



Es poco habitual en estos premios que dos películas nominadas en la terna a mejor internacional también se encuentren entre las aspirantes a la categoría reina de mejor película, un hito que han logrado contados filmes en el pasado, como 'Parasite' o 'Roma'.



Al protagonismo foráneo de 'Emilia Pérez' y 'I'm Still Here' se suma la producción franco inglesa 'The Substance' que, con cinco nominaciones, es también la única que está dirigida por una mujer, Coralie Fargeat.



A estas tres producciones se añaden 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Nickel Boys' y 'Wicked' en la categoría a mejor película.



Gascón y Torres se verán las caras también en la carrera por el Óscar a mejor actriz junto a Demi Moore ('The Substance'), Cynthia Erivo ('Wicked') y Mikey Madison, por la comedia dramática 'Anora'.



La española Gascón se convierte además con su histórica nominación en la primera actriz trans en optar a una estatuilla de la Academia de Hollywood.



Su compañera, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, luchará con Monica Barbaro ('A Complete Unknown'), Ariana Grande ('Wicked'), Felicity Jones ('The Brutalist') e Isabella Rossellini ('Conclave') por el premio a mejor actriz de reparto.



En las ternas masculinas, las premoniciones de la prensa especializada de Hollywood se cumplieron con Adrien Brody ('The Brutalist'), Ralph Fiennes ('Conclave'), Timothée Chalamet ('A Complete Unknown'), Sebastian Stan ('The Apprentice') y Colman Domingo ('Sing Sing') optando al Óscar a mejor actor.



Y en las de actor de reparto, Yura Borisov ('Anora'), Keiran Culkin ('A Real Pain'), Edward Norton ('A Complete Unknown'), Guy Pearce ('The Brutalist') y Jeremy Strong ('The Apprentice') quedaron entre los seleccionados por la Academia.



La gala comenzó rindiendo un homenaje a las víctimas por los devastadores incendios que asolan Los Ángeles, meca del entretenimiento y hogar de estos premios que tendrán lugar el próximo 2 de marzo en el emblemático Teatro Dolby.



"Las últimas semanas han demostrado lo que ya sabemos que es cierto, nuestra industria cinematográfica y Los Ángeles son resistentes, y durante casi un siglo, los Óscar nos han reunido para unir y celebrar nuestra comunidad cinematográfica mundial", dijo la presidenta de la Academia Janet Yang en el arranque del anuncio de las nominaciones.



A las 13 candidaturas que ostenta 'Emilia Pérez', se suman las de mejor director, dos en mejor canción, mejor cinematografía y mejor banda sonora, entre otras.



Por su parte, el drama eclesiástico 'Conclave', que logró 8 candidaturas; la biografía de la estrella estadounidense Bob Dylan, 'A Complete Unknown' (7); y la comedia 'Anora' (6) cierran la lista de películas con más nominaciones.