Entrevista: Halle Bailey y su trabajo soñado en La Sirenita

Halle Bailey (Ariel) tiene una gran personalidad. Su contribución vocal y como compositora al dúo Chloe x Halle que integra con su hermana, nominado cinco veces a los premios Grammy®, ayudó a que se convirtiera en una de las agrupaciones artísticas más queridas y aclamadas por la crítica de los últimos tiempos. Luego de lanzar su esperado segundo álbum Ungodly hour, Halle fue elegida para actuar en la nueva versión de acción real de la clásica película de Disney La Sirenita. Luego de este anuncio, las jóvenes de color de todo el mundo se sintieron inspiradas.

El tema “Do It”, el segundo lanzamiento de su último álbum, Ungodly hour, fue un instantáneo favorito de los fans con su propio momento viral. El álbum fue aclamado por la crítica y los fans, y Chloe x Halle se adueñaron del verano con sus numerosas actuaciones en televisión desde la cancha de tenis de su jardín durante la cuarentena y apareciendo en las tapas de innumerables revistas con su clásico estilo, brindando a los fans un atisbo de su extraordinaria historia, que no fue un éxito de la noche a la mañana. Su trayectoria pública comenzó hace 14 años, cuando interpretaron el clásico de Beyoncé “Best Thing I Never Had” en YouTube, que les valió una aparición en The Ellen DeGeneres Show luego de hacerse viral. Luego, hace seis años, la agrupación llamó la atención de Beyoncé, que las contrató con su empresa, Parkwood Entertainment Company.

Su primer EP, Sugar Symphony, fue lanzado en abril de 2016. Más adelante ese mismo año, hicieron cameos en Lemonade, el álbum visual de Beyoncé. Luego fueron teloneras en el tramo europeo de la gira de Beyoncé The Formation World Tour. En la primavera boreal de 2017, Chloe x Halle lanzaron su proyecto The Two Of Us que describieron como “Esto no es un álbum” y “tampoco un mixtape”, que fue aclamado por la crítica, que incluía música nueva compuesta y producida por el dúo. El proyecto fue incluido en la lista de mejores álbumes de R&B de la revista Rolling Stones de 2017. Más adelante ese mismo año, Chloe x Halle lanzaron el tema principal de la exitosa serie de televisión Grown-ish (un spin-off de Black-ish), titulado “Grown”. Las hermanas también coprotagonizaron la serie como las hermanas Sky y Jazz Forster.

En marzo de 2018, el dúo lanzó su álbum debut, compuesto y producido por ellas, The Kids Are Alright. En mayo de 2018, Chloe x Halle se unieron al tramo estadounidense de la gira de JAY-Z y Beyoncé On the Run II Tour, junto con DJ Khaled. El dúo Chloe x Halle, aclamado por la crítica y nominado a los premios Grammy, actuó en innumerables canales nacionales de televisión, que incluyeron la apertura del Super Bowl con una maravillosa interpretación de “America the Beautiful”, entre otros numerosos e inolvidables momentos de la historia de la televisión.

Halle Bailey, si bien ya es una cantante, artista, actriz y música consumada, está transitando un camino que la llevará a vivir para siempre entre las estrellas más icónicas de la historia.

¿Cómo le llegó este proyecto y este papel?

Este trabajo soñado comenzó para mí en 2018. Mi hermana y yo somos músicas, y tuvimos dos actuaciones muy importantes (en el Super Bowl y en los Premios Grammy®) a comienzos de año, y unas semanas después, me llegó un correo electrónico en el que me preguntaban si quería audicionar para La Sirenita. Y no lo podía creer, ¿yo para Ariel? Estaba muy entusiasmada porque esa película es una de mis favoritas desde que era niña. Poco después, hice la audición y me reuní con Rob Marshall y John Deluca, y me contaron cuál era su visión, y no mucho después, me habían catapultado hacia este extraordinario viaje de convertirme en Ariel.

¿Nos puede hablar sobre Ariel y cómo se relaciona con el personaje?

Bueno, siempre me encantó el agua. Me crié en Atlanta (Georgia), y teníamos una piscina en la que me pasaba todo el día en el verano. Recuerdo mirar La Sirenita una y otra vez imaginándome que era Ariel y cantando las canciones, pero jamás de los jamases me imaginé que la iba a interpretar. Hay algo tan especial en eso de ser una sirena, porque es una mezcla entre esa hermosa criatura mítica y tu yo auténtico, y creo que es por eso que a tantos niños les encanta el personaje. Porque sí, puedo ser esta especie de criatura mágica siendo quien soy. Por eso me gustó tanto. Es muy especial verla realizar ese viaje y luchar por sí misma y por lo que ella quiere. Siento que estamos en un mismo camino, y por eso me dediqué tanto al papel y me siento tan honrada de interpretarlo.

Antes de esta película, siempre me había considerado música, así que ahora que me estoy aventurando en la actuación, siento que estoy entrando en un mundo diferente. Todos los días aprendo cosas, como Ariel, que no conoce el mundo fuera del agua y que está constantemente admirada e impactada por todo lo nuevo y por las cosas de las que se va dando cuenta. Las dos venimos de familias grandes, yo soy la menor de las hermanas, igual que ella, y mi padre, como el de Ariel, siempre quiso protegerme y escudarme de ciertas cosas del mundo, lo que hizo que trabajar con Javier Bardem fuera tan impresionante, porque sentía que estaba hablando con mi padre sobre aventurarme al mundo y crecer.

Cuéntenos sobre la historia.

La Sirenita es la historia de esta sirena joven y hermosa que está dispuesta a renunciar a su voz y a su vida bajo el mar para ver la tierra, la vida fuera del agua, porque le apasiona. Está llena de curiosidad y está dispuesta a todo para cumplir su sueño, que es ver el mundo fuera del mar. Así que hace un trato con Úrsula, quien tomará su voz a cambio de darle piernas humanas, pero también hará lo imposible para evitar que el príncipe la bese. El sueño de Ariel es conocer al príncipe, así que te parte el corazón, porque ella renunció a tantas cosas, y justo lo que necesita para comunicarse con Eric es la voz. Es un viaje hermoso de dos personas apasionadas por diferentes mundos que quieren conocer más. Pero también es sobre una muchacha que quiere crecer y experimentar la vida más allá del único mundo que conoce.

¿Cómo describiría a Ariel?

Es apasionada y muy sabia. Es muy madura para su edad. Sabe lo que quiere y siento que me conecto con ella en muchos sentidos. No sé si a usted le interesan los signos del zodíaco, pero yo soy de Aries, un signo de fuego, y siento que Ariel debe ser de Aries también, porque no se da por vencida.

¿Cómo fue trabajar con Rob Marshall como director?

Trabajar con Rob Marshall fue una experiencia increíble. Fue inspirador ver a alguien tan apasionado por su trabajo y tan exigente con todos los detalles. Creo que eso es lo que hace que un artista sea un artista. Uno sabe lo que quiere e insiste hasta que lo logra. Estoy feliz de haber podido trabajar con él y que me haya guiado en este camino, porque esta fue mi primera película importante, pero al mismo tiempo porque me exigió y me propuso desafíos. Aprendí mucho de él. Yo soy el tipo de persona a la que le gusta ensayar mucho para que me entre en la sangre para luego poder encontrar el enfoque apropiado. Y a Rob le gusta ensayar. Los ensayos fueron geniales porque nos permitieron conectarnos y realmente vincularnos con nuestros personajes.

Cuéntenos sobre la música de la película, ¿habrá canciones nuevas?

Ay, mi Dios, me encanta la música de la película. Primero, las icónicas canciones de la película animada son legendarias y van a vivir para siempre. Esas canciones no van a morir nunca, que es una de las cosas que me gusta especialmente de la música: puede vivir eternamente. Fue emocionante participar de las canciones originales y de las nuevas. Ariel tiene una canción nueva llamada “For the First Time”, que canta cuando sale a tierra firme y descubre todas estas cosas nuevas, y todo la asusta pero al mismo tiempo es emocionante y nuevo. Es una hermosa adición y, de hecho, es posible que se convierta en mi nueva canción favorita, esa y “Part of Your World”. Eric tiene una nueva canción llamada “Wild Unchartered Waters”, que es una canción grandiosa y bella, que es básicamente un llamado desesperado a Ariel, que es la mujer que lo salvó. La canción es muy emotiva y hermosa, y la manera en la que él la canta es increíble. Y por supuesto, trabajar con Alan Menken fue maravilloso. Me quedé impactada cuando lo conocí y traté de que no se notara mi deslumbramiento, pero al ver la hermosa persona que es, y lo normal y tranquilo que es, me hizo sentir muy cómoda y muy feliz. Él escribió muchísimas canciones impresionantes que nos llegaron al corazón y todavía está lleno de pasión y de entusiasmo por lo que hace. Como música, por solo estar en la misma habitación con Alan y ver cómo trabaja siento que aprendí mucho de él. Y Lin-Manuel Miranda, amo su trabajo. Trae una energía muy alegre a todos los proyectos en los que participa y trabajar estrechamente con él y que me guiara en las canciones fue un verdadero honor. Disfruté verlos trabajar de cerca. No hay mucho que se pueda decir de Lin-Manuel Miranda que no se haya dicho ya. Es sencillamente brillante.

¿Cómo fue hacer las pregrabaciones con los otros actores?

Grabar con Awkwafina, Daveed Diggs y Jacob Tremblay fue una experiencia memorable. Los quiero muchísimo, especialmente a Jacob. Cada vez que miraba a Jacob pensaba en mi hermano menor. La relación entre Flounder y Ariel es tan hermosa, ella siempre está allí para guiarlo y él está siempre para protegerla y dar lo mejor de sí. Es lo más dulce que hay. Y Awkwafina como Scuttle es desopilante. Ella sabe quién es y sabe lo que quiere, y fue inspirador verla todos los días. Es auténticamente ella misma, y creo que eso es lo que la hace tan hermosa. Y después, Daveed Diggs como Sebastián es genial. Puede hablar y rapear muy rápido. Tiene una relación especial con Ariel y realmente quiere lo mejor para ella, y quiere protegerla. Aunque el papel de cuidarla se lo dio el padre de ella, él está muy preocupado por Ariel, y verlo tratar de controlarla es una de las partes más divertidas de la película.

Las pregrabaciones que se usaron para las escenas de pantalla azul con los personajes, y filmar esas escenas fueron lo más interesante de toda la producción. Básicamente, teníamos títeres de Scuttle, Flounder y Sebastián, y titiriteros que los manejaban a lo largo del diálogo, y yo estaba sola con un gorro gris hablándole al aire ya que no había nadie. Fue un gran desafío y muy divertido descubrir nuevas formas de filmar.

Cuéntenos sobre las escenas bajo el agua.

Me encantó el trabajo en el tanque. Realmente te hacía sentir que estabas en medio del océano, lo que me ayudó a conectarme con Ariel y sentir que era una sirena de verdad. Había tantas cosas sucediendo a tu alrededor, con todo el frenesí de las cámaras y las luces y todo eso, que para encontrar resguardo, podía sumergirme en el agua. Fue muy importante para mí estar en ese entorno como Ariel, aun durante la tormenta, porque podía realmente conectarme con quien es ella y con lo que estaba sintiendo a medida que iba descubriendo todas esas cosas nuevas por primera vez. Estar rodeada de agua y que te tiren las olas en la cara fue una experiencia poderosa, y me siento muy agradecida. El entrenamiento de escenas de riesgo fue muy difícil, pero divertido.

¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco?

Jonah Hauer-King es el príncipe perfecto porque es la personificación de la grandeza, del número uno, y también porque es fiel a sí mismo, en todo sentido. Es muy alto y, cuando entra a una habitación, tiene una apariencia majestuosa. Es una hermosa persona, por dentro y por fuera, y realmente pienso que así es Eric. Es un aventurero, pero también un espíritu bondadoso. Trabajar con Melissa McCarthy fue una experiencia muy importante, también. Siempre fui una gran fan de ella porque es desopilante y una actriz talentosísima. Verla convertirse en Úrsula fue impactante porque ella es una persona adorable y sonriente, y luego la ves convertirse en esta Úrsula oscura y retorcida, pero también desopilante. Fue algo extraordinario de ver. Ensayar con ella para “Poor Unfortunate Souls” fue algo que no me voy a olvidar nunca, porque fue divertido, pero también atemorizador, porque Ariel está nerviosa y tratando de decidir qué hacer y Melissa, como Úrsula, hace un trabajo maravilloso en convencer a Ariel. Es muy inteligente porque la convence con una especie de amor maternal que sabe que a Ariel le falta en su vida. Así que Ariel se siente atraída por esta figura reconfortante de amor que le promete todo lo que ella siempre quiso.