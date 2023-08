Erika Ender advirtió que están usando su imagen para estafar

¡Otra vez! La cantautora Erika Ender advirtió que están usando su imagen para hacer estafas.

Ender usó su cuenta de Instagram, con más de 258 mil seguidores, para denunciar que su imagen está siendo usada para “atacar los bolsillos de quienes caen en sus redes”.

“(…) están promocionando un anuncio en las redes sociales utilizando mi imagen alterada”, alertó Ender.

Aclaró que no ha emitido tal anuncio, es falso y solicitó no hacer caso a información que no sea publicada en sus cuentas oficiales.

“Les pido amablemente que no crean en esta desinformación y que no participen en su difusión y denuncien dicha cuenta”, escribió en un reciente post.

Ender adelantó que ante esta situación están “tomando medidas para abordar esta situación y considerando acciones legales”.

En la sección de comentarios varios de los seguidores de la cantautora manifestaron su preocupación por este tipo de prácticas.

“Terrible que la gente ande estafando utilizando el nombre de otros”, “Lo están haciendo con muchos artistas y hasta a el presidente lo utilizan para estafar”, “Castigo a quienes hacen estás especulaciones” y “Que horror, quieren aprovecharse de la gente”, son algunos de los comentarios.

Ender no es la primera artista que se ve en esta lamentable situación, varias caras del patio han sufrido desde suplantación de identidad en las redes hasta uso de su imagen para promocionar productos.

A saber

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Cabe mencionar, que en la imagen que usan para promocionar el anuncio colocaron una fotografía de Ender en silla de rueda, algo que explicó que es resultado de retoques.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!