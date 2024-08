Erika Ender contó la historia detrás de ‘La ex’ con Chiquis Rivera

La cantautora panameña Erika Ender contó la historia que hay detrás de la canción “La ex”, la cual forma parte del disco “Abeja Reina” (2022) de Chiquis Rivera.

En un videoclip, la panameña comentó que se unió a Rivera y al músico Motiff para escribir para el disco, que para aquel entonces estaba en producción y finalmente, terminó llamándose “Abeja Reina”.

Reveló que fue una de esas tardes que son un poco de psicología, por lo menos de su parte, ya que le gusta asegurarse de que conecta con el artista y con todos los involucrados.

En este sentido, explicó que a partir de una idea clara o de algo que le esté pasando al artista o de lo que quiere hablar entonces se empieza a escribir.

“La ex” fue el resultado de un día muy divertido, donde intercambiaron algunas cosas que les han pasado en la vida y Rivera quería dejar saber que ella es quién ella es y que no se compara con la persona anterior con la que haya podido estar o con la que esté.

“Yo soy la ex, la ex, la ex, lo que hay es lo que ves… Soy mucho más que sexo, yo valgo mucho más de lo que peso”, dice parte de la letra de la canción.

“Fue una tarde muy divertida, de muchas anécdotas y mucho de eso lo pusimos en la letra de esa canción”, aseguró Ender, al tiempo que destacó que “Abeja Reina” terminó siendo de esos discos nominados al Grammy, tanto la versión latina como americana.

“Yo creo que ‘La ex’ es una canción que muchos podemos dedicar”, finalizó.

Reproducciones

“La ex” cuenta con más de 133 mil reproducciones en Youtube. Además, en Spotify, Chiquis Rivera cuenta con 399,387 oyentes mensuales.

Por último, el más reciente lanzamiento de la artista es el álbum “Diamantes”.

