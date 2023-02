Erika Ender se comprometió: 'Dije sí'

La cantante y compositora panameña Erika Ender dio a conocer en 2021 que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

En ese momento, Erika Ender publicó una imagen con un largo mensaje donde compartía esta buena nueva de su vida.

En la fotografía en blanco y negro se le veía tomarle de la mano a su pareja junto a un largo mensaje.

"Cuando el amor llega así... de esa manera...", empezaba aquel texto donde dejó claro que quería caminar junto a Michael Bravo para toda la vida.

"El amor maduro, real, que camina sobre la honestidad, los aprendizajes y la inteligencia emocional y que no resta independencia y libertad, es el resultado de la realización personal y profesional individual, de dos seres que deciden caminar de la mano y volar juntos...", también se leía en aquel mensaje.

Hace solo unas horas, la cantante mostró a sus 255 mil seguidores que se comprometió con Michael Bravo.

Erika Ender publicó un reel, con la canción "Marry you" de Bruno Mars, una serie de imágenes donde muestra su anillo de compromiso.

Al lado del video escribió: "Y esto pasó hoy… And I said yes".

Tras dar esta noticia los amigos y seguidores de la artista panameña le dejaron mensajes de felicitaciones.

"Felicidades", le escribió @blandonjose; "Wow!!!! Felicidades!!!!", le dijo @mariaesalinas; y "Los Adoramos!!!", le envió @barbaraeserrano, fueron algunos de los mensajes.

