Eros Ramazzotti presentó a su novia, Dalila Gelsomino

Desde el año pasado había rumores de que Eros Ramazzotti le dio una oportunidad al amor, detalle de su vida privada que confirmó presentado a su nueva novia, Dalila Gelsomino.

En una reciente publicación, en Instagram, el músico italiano, de 59 años, reflexionó sobre el amor y lo que este sentimiento significa para él junto a una fotografía con Gelsomino.

“No escucha las palabras de la gente, es sordo, maldito profundo terco, no tiene EDAD, hace mal, hace el bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz más allá de todos los límites, y es el lado oscuro de su ser irracional, es hermoso, pero también desconocido, vivamos este amor hasta el final, vivámoslo hasta el final, todos, sin miedo”, escribió el músico.

La descripción de la fotografía, donde el músico y Gelsomino en una actitud romántica, está escrita en italiano y se hace especialmente énfasis en la palabra edad, ya que esta es una de las principales críticas que reciben las parejas de este tipo.

Gelsomino, modelo italiana, es 25 años más joven que Ramazzotti, no obstante, esto no supone un obstáculo para la relación, ya no se esconden y no han tenido problema con gritar a los cuatro vientos su relación.

Ramazzotti la etiquetó en su publicación, así que los curiosos podrán saber más de la chica que le robó el corazón al músico.

La joven nació en Milán, se dedica al modelaje y conoció a Ramazzotti en México, país en donde reside desde 2016 y se dedica a organizar eventos.

La beldad, por su parte, también compartió en su perfil imágenes de la gira de su novio e hizo énfasis en el esfuerzo que hay detrás de un evento de esta naturaleza.

“Solo fui una pequeña parte de esta gira y es la parte que me permitió ver todo el enorme trabajo de un equipo de gente sobre el terreno y con gran talento”, escribió.

Además, añadió: “Detrás de 90 citas agotadas hay un ser humano especial. Más especial de lo que podrías imaginar conociéndolo solo como artista. Amable, humilde, loco, agradable y con una nobleza desarmadora”.

