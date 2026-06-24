'Esplendor del Oriente', un evento que cruzó fronteras y cautivó a Panamá con la riqueza cultural de China

La magia, el color y la riqueza cultural de la República Popular China cautivaron al público panameño en la presentación artística “Esplendor del Oriente”.

Este espectáculo reunió música, danza, tradición y emoción para conmemorar el 9.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá.

La velada, celebrada en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber, congregó a representantes del cuerpo diplomático, autoridades, líderes de distintos sectores e invitados especiales, quienes disfrutaron de una muestra excepcional del patrimonio cultural chino presentada por artistas de la Universidad Vocacional de las Artes de Chengdu, de la provincia de Sichuan.

Durante el acto, el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de la República Popular China en Panamá, Huang Zhiwei, destacó que estos nueve años han estado marcados por una relación de respeto mutuo, cooperación y beneficios compartidos que han fortalecido los vínculos entre ambas naciones.

“La amistad entre los Estados se fundamenta en la cercanía entre sus pueblos, y la cercanía entre los pueblos nace del entendimiento mutuo”, expresó el diplomático, al resaltar el papel de la cultura como puente para acercar corazones y promover el diálogo entre civilizaciones.

El espectáculo ofreció al público un recorrido por algunas de las expresiones más emblemáticas de la cultura china, incluyendo canciones, danzas tradicionales, música folclórica, el arte del té y el fascinante cambio de máscaras de la Ópera de Sichuan, una de las manifestaciones artísticas más admiradas del país asiático.

La celebración también sirvió para reafirmar los sólidos lazos que unen a China y Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017. Durante este período, el comercio bilateral se ha duplicado, la inversión china en Panamá se ha multiplicado significativamente y miles de profesionales panameños han participado en programas de formación y capacitación en China.

La Embajada de la República Popular China en Panamá destacó además la extraordinaria acogida que tuvo recientemente la feria cultural realizada en Albrook Mall, donde miles de visitantes disfrutaron de exhibiciones culturales, tecnológicas, gastronómicas e interactivas, reflejando el creciente interés de los panameños por conocer más sobre la cultura china.

Más allá de las cifras y los logros alcanzados, la noche estuvo marcada por un mensaje de armonía, respeto y entendimiento entre dos pueblos separados por la distancia geográfica, pero unidos por el intercambio cultural y la voluntad de construir un futuro compartido.

La presentación “Esplendor del Oriente” se convirtió así en una auténtica celebración de la diversidad cultural, el diálogo entre civilizaciones y la amistad que continúa fortaleciendo los lazos entre China y Panamá, dejando en los asistentes una experiencia inolvidable llena de arte, tradición y hermandad.