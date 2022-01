Estefana comenta que no se puede ser cobarde cuando se recibe un diagnóstico de cáncer

“¿Quién dijo miedo? No conocía el verdadero significado de la palabra miedo, valentía, fuerza. Antes del cáncer me creía valiente pero no tenía ni idea”, expresó recientemente Stephany Ruíz.

Ruíz, conocida en la escena musical como Estefana, reconoció que cuando se recibe un diagnóstico de cáncer ser cobarde no es una opción.

Estas declaraciones las dio Estefana, quien reside en México, a través de su perfil de Instagram, donde colgó una fotografía luciendo un suéter con el mensaje: “Comer, dormir, aplastar el cáncer, repetir”.

En la publicación, la cantante también aprovechó para agradecerle a quienes la han acompañado en este difícil proceso. La semana pasada, 5 de enero, concluyó su tratamiento, se realizó 16 quimioterapias.

“(…) gracias a cada uno de ustedes que cuando siento que es demasiado me empujan hacia adelante. Soy muy afortunada”, comentó.

Tratamiento

Al concluir la ronda de 16 quimioterapias, Estefana tocó la campana, fueron tres campanadas, las cuales realizó visiblemente emocionada y feliz.

“Hoy toqué la campana, cuando empecé quimios sentía este día tan lejos, no tenía ni idea de todo lo que me esperaba, no tenía idea que, al quedarme sin nada, encontré todo”, escribió la panameña.

Con motivo al acontecimiento, Estefana contó una anécdota relacionada con su hija.

Por el tratamiento, Ruíz empezó a perder el cabello y decidió cortarlo completamente, y su hija le aconsejó no usar pelucas porque pelona se veía más guapa.

Estefana contó también que su hija la defendía cuando los niños le hacían bullying.

