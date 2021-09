Estefana le pide permiso al tiempo para disfrutar de su hija, su mamá y poder sonreír

Hace muy poco, el 24 de agosto, la cantautora panameña Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, inició su tratamiento contra el cáncer de mama y recientemente compartió una reflexión sobre el cáncer.

En un video que compartió en Instagram, Estefana, quien actualmente reside en México, comentó que el cáncer para ella es un recordatorio bastante crudo de que todos nos vamos a morir.

“Para mí, el cáncer es recordatorio bastante crudo de que nos vamos a morir, probablemente no me muera de cáncer, no lo sé... vivimos como si fuéramos a vivir 80 años, como si lo supiéramos y la verdad es que no tenemos idea”, reflexionó.

Afirma que se vive postergando cosas tan simples, un “Te amo”, “Te quiero” o “sonrisa”. “Hemos convertido una sonrisa en algo tan caro”, dijo Estefana.

Añadió: “Aquí estoy yo hoy pidiéndole permiso al tiempo para poder ver crecer a mi hija, para mirar al cielo, más días para poder sonreír, más días para poderme dormir en los brazos de mi mamá”.

La panameña espera que no sea necesario que las personas se enfrenten a una enfermedad tan cruel para darle valor a las cosas que siempre están a su alcance.

Con determinación y valor Estefana ha asumido su diagnóstico, lo cual de acuerdo a sus declaraciones no significa una sentencia de muerte.

Tratamiento

Ruíz, ganadora de Proyecto Estrella 2004, se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia, se realizará una semanalmente por tres meses.

Posteriormente, se realizará una quimio cada dos semanas por tres meses más.

“Todavía hay mucho de esta negrita vida mía. TE AMO VIDA”, comentó Ruíz al iniciar el tratamiento.

