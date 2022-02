Estefana reflexiona sobre su extirpación de ambos senos: 'Sé que perderlas no me define como mujer'

Este martes, 8 de febrero, marcará un antes y después en la vida de la cantante panameña Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, ya que se someterá a una mastectomía bilateral.

Versión impresa

En el procedimiento, también conocido como mastectomía doble, se extirpa completamente ambos senos y en algunos casos se puede preservar el pezón, resalta la American Cancer Society.

“La mastectomía doble se lleva a cabo como cirugía de reducción de riesgo en las mujeres con un riesgo muy alto de padecer cáncer de seno, como las mujeres con una mutación en el gen BRCA”, resalta el organismo.

A horas del procedimiento, Estefana reflexionó sobre la cirugía y la pérdida de sus mamas.

“Mañana (8 de febrero) es mi mastectomía bilateral, y así me despido de mis mamas que me acompañaron 35 años, que le dieron de comer a mi hija por 10 meses, que, aunque chiquititas me sentía feliz con mis dos florecitas”, inició diciendo Estefana.

Añadió: “(…) llegó el día, sé que perderlas no me define como mujer, ni como persona, y sé que se van para que órganos vitales no corran el riesgo de enfermarse”.

Ruíz agradece a todas las personas que han estado pendiente de su salud y que la han acompañado en su camino. “Gracias hacerme sentir que ya no tengo miedo y que pase lo que pase todo va a estar bien, hoy celebro mi vida cerca de las personas que amo y me aman”.

Con motivo al cambio que vivirá Estefana se celebró una ceremonia, donde agradeció y festejó el inició de una nueva etapa.

VEA TAMBIÉN: Anubiss Aguirre tras su detención: 'Seguiré con la frente en alto porque delincuentes no somos'

“Gracias a todos lo que hicieron esto posible y regalarme este momento tan maravilloso. Llena de amor, libertad, valentía, congruencia, fuerza, paz, risas, bondad, fluidez, amabilidad empiezo esta nueva etapa de mi vida. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Diagnóstico

El 24 de agosto del año pasado, Estefana reveló su diagnóstico de cáncer de mama, inició el tratamiento el 15 de agosto y tocó la campana el 6 de enero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!