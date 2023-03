Estefana se someterá a una cirugía de emergencia

Una cita preventiva terminó convirtiéndose en una cirugía de emergencia, según contó Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, ya que debido a una trombosis tendrá que someterse a un procedimiento quirúrgico.

La cantante radicada en México y ganadora de Proyecto Estrella 2004 explicó, vía Instagram, que estaba a punto de entrar a quirófano tras una visita a su cirujana cardiovascular para que le indicara qué cosas podía o no hacer.

“(…) Cuando me dijeron lo de la trombosis me dijeron que hiciera mi vida normal, pero resulta que yo no soy tan normal, entonces yo me quería estar lanzando de paracaídas o de repente tomo muchos aviones en la semana… en fin. Digamos que no soy una persona muy normal, nunca lo he sido y nunca lo seré”, argumentó.

Resulta que Ruíz tiene una nueva trombosis en la vena subclavia, motivo por el cual tendrá que hacerse una cirugía, la cual se programó para este 21 de marzo, el mismo día que fue a la cita preventiva, sin embargo, no se realizó el procedimiento porque no había espacio en el quirófano.

Todo esto Ruíz lo compartió con sus seguidores desde la unidad hospitalaria en la que está internada y se tiene previsto que hoy, 22 de marzo, finalmente se haga la cirugía y el 23, se someterá a otro procedimiento.

“No sé por qué son dos procedimientos, no sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero lo tenían que hacer porque los trombos cuando son recientes corren el riesgo de que los coágulos vayan a los pulmones o al corazón”, detalló Estefana.

La trombosis se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas, generalmente se da en las piernas, causa dolor e hinchazón, según la Clínica Mayo.

En ciertos casos los síntomas pasan desapercibidos y cuando el coágulo se vuelve espeso y se acumula puede poner en riesgo la vida del paciente, por lo tanto, si no se trata a tiempo puede derivar en la muerte.

Estefana les pidió a sus seguidores que oren por ella y envíen buenas vibras o que simplemente le dediquen un pensamiento positivo para que todo salga bien.

En los últimos años, la cantante panameña ha pasado por varios quebrantos de salud, se enfrentó al cáncer de mama y unos meses atrás murió su padre Carlos Villarreal.

