Estefana sigue su lucha contra el cáncer: Aunque los días sean 'infernales' encuentra un momento para sonreír

La artista istmeña Stephany Ruíz, conocida como Estefana, lleva unas semanas batallando contra el cáncer.

La cantante comparte con sus seguidores detalles de su proceso de tratamiento contra el cáncer de mama. Han sido días díficiles, como ella cuenta.

En una de sus últimas publicaciones, la cantante panameña compartió que una sus más recientes quimioterapias la había dejado muy débil.

De hecho, confesó que le tomó cuatro días reunir la fuerza para volver a tomar el celular.

Estefana compartió una foto en su cuenta de Instagram, desde la cama de un hospital, la cual acompañó con un emotivo mensaje.

"Este post es para recordarme que no importa que tan infernales, frustrantes y dolorosos puedan ser los días, siempre, siempre puedo encontrar un espacio para sonreír y levantarme", se lee.

Añade: "Gracias a todos por la fuerza que me suman con sus oraciones y buenos deseos".

"Perdón por no contestar, literal tardé 4 días en reponerme de mi última quimio y tener fuerzas para sostener el celular", dijo.

La publicación de la artista panameña lleva más de 8,500 likes y 450 comentarios de apoyo a la artista.

Hace unas semanas, Estefana dijo en un video: "Que no pida ayuda no quiere decir que no la necesite...".

