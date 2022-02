Estefana tras su cirugía: 'Lo logramos. Gracias a Dios, gracias mami, papi, doctor... por estar aquí'

Stephany Ruíz, conocida como Estefana, tras su mastectomía bilateral agradeció por el apoyo recibido en estos momentos.

Versión impresa

La artista publicó varias imágenes en donde se le ve en la cama de un hospital y la acompañó con un mensaje emotivo.

"Lo logramos", asi empezó su mensaje Stephany Ruíz tras su cirugía.

"Gracias Dios, gracias doctor, gracias mami, papi, gali por estar aquí, gracias a ustedes por sus oraciones y bendiciones", escribió.

Añadió: "No creo contestar los mensajes de mi teléfono en un ratito, perdón, pero por aquí actualizo a todos".

Los comentarios de apoyo a la artista luego de publicar estas imágenes después de su intervención.

Stephany Ruíz había informado: “(…) llegó el día, sé que perderlas no me define como mujer, ni como persona, y sé que se van para que órganos vitales no corran el riesgo de enfermarse”.

“Gracias hacerme sentir que ya no tengo miedo y que pase lo que pase todo va a estar bien, hoy celebro mi vida cerca de las personas que amo y me aman”, agradeció a sus seguidores.

VEA TAMBIÉN: Estefana reflexiona sobre su extirpación de ambos senos: 'Sé que perderlas no me define como mujer'

A saber

De acuerdo a la American Cancer Society explica que, en el procedimiento, también conocido como mastectomía doble, se extirpa completamente ambos senos y en algunos casos se puede preservar el pezón.

“La mastectomía doble se lleva a cabo como cirugía de reducción de riesgo en las mujeres con un riesgo muy alto de padecer cáncer de seno, como las mujeres con una mutación en el gen BRCA”, explica.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!