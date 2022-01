Estilos que serán tendencia en 2022

En los dos últimos años, por la crisis sanitaria, las personas han estado mucho tiempo en casa y por ello han tenido que usar prendas de vestir funcionales y de estar en casa por comodidad, tendencia conocida como loungewear.

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que podría causar la aparición de nuevas variantes de la covid-19 se ha reactivado poco a poco las actividades, lo que significa que algunos han desempolvado sus mejores outfits.

En este sentido, hemos recopilado las tendencias que arrasarán en los próximos 12 meses, según el pronóstico de los expertos de Converse.

'Look XXL'

Las personas se están reincorporando al ritmo de vida que llevaban antes de la pandemia, pero no significa que dejen la comodidad engavetada en casa, pues las camisas clásicas, los blazers, los jeans y el pantalón sastre, todas piezas oversize, le ayudarán a crear un look cómodo.

'Y2K'

A algunos quizás no le suene de nada el Y2K, siglas que aparecían en el computador cuando no funcionaba bien o tenía alguna falla en el sistema, pero no tiene nada que ver con informática más bien con el estilo que se usaba en los años 2000, y que en la actualidad arrasa entre las influencers y marcas de lujo.

Miu Miu, Bottega Veneta o The Row pronostican que nos rendiremos al pantalón baggy de tiro bajo, muy al estilo de las antiguas estrellas del hip-hop.

'Catsuit'

El catsuit es una prenda de una sola pieza, cubre el torso y las piernas, en algunos casos los brazos, hecha de material elástico, por lo cual se ciñe a la figura.

Marcas como Balenciaga, Prada y Saint Laurent se han apuntado a la nueva versión del one-piece, el atrevido catsuit o "mono segunda piel", y Hailey Baldwin, Anya-Taylor Joy y Kim Kardashian también lo han hecho.

Suelas XXL o plataformas

Atrás quedaron los calzados planos para dar paso a zapatos con suelas exageradas y plataformas, tendencia que inició con los tacones de plataforma alta Medusa Aevitas de Versace, y que se convirtieron en los favoritos de las celebridades.

Para usar este estilo hay varias opciones, botas, mocasines y hasta zapatillas, recientemente la marca lanzó Converse Run Star Motion.

'Color block'

Este estilo consiste en asociar dos o más colores en un mismo conjunto y la tendencia viene muy fuerte, se ha tomado las pasarelas y se ha usado el color block en colores muy vivos o pasteles.

Algunos de los colores que más veremos en las prendas son el fucsia, amarillo canario, el rojo pasión, el verde y por supuesto el color Pantone del año 2022, el Very Peri.

El Very Peri es una tonalidad azul que se fusiona con un rojo violáceo y, como consecuencia, los tonos dentro de los violetas y los morados prometen ganar popularidad.

