Estrenos de HBO Max para 2022

Falta muy poco para que concluya el 2021, un año lleno de estrenos audiovisuales por parte de las principales plataformas de servicio streaming y el 2022, no será la excepción.

Versión impresa

La plataforma HBO Max, la cual llegó a mediados de 2021 a América Latina, estrenó durante el año importantes producciones, como el reboot de "Sex and the City", "And Just Like That…", el recuentro del elenco de "Friends" y la tercera temporada de "Succesion".

Para el próximo año, la plataforma adelantó cuáles serán las producciones que se unirán a su catálogo de contenidos, empezando en Año Nuevo, 1 de enero de 2022, con el estreno de "Harry Potter 20 aniversario: regresa a Hogwarts.

El especial del mago más famoso de la industria cinematográfica reunirá a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, miembros del reparto y los cineastas de las ocho películas por primera vez para contar detalles y anécdotas de la saga.

El lineup de estrenos cinematográficos también incluye a "The Matrix Resurrections", "King Richard", "Venom", "Spiderman", "Morbius", "Kmi" y mucho más.

En cuanto a las series, el 9 de enero, estrenará una nueva temporada de "Euphoria" y el 13 de enero, debutará en la pantalla chica "Peacemaker", protagonizada por John Cena.

Además, regresarán las series más aclamadas por el público con nuevos episodios: "Gossip Girl", "The White Lotus", "And Just Like That…", "The Flight Attendant", "Westworld", "Doom Patrol" y otros.'



Algunas de las cintas que estrenaron en 2021, serán lanzadas en la plataforma el próximo año.



'House Of The Dragon' y 'Peacemaker' debutarán en próximo año en la plataforma de 'streaming'



Para los amantes de la música y los deportes también habrá contenido.

Por otra parte, la espera para los fanáticos "Game of Thrones" terminará, pues el próximo año debutará "House Of The Dragon", uno de los estrenos más esperado.

VEA TAMBIÉN: Maykol Cárdenas, acordeonista del Dúo de Oro: Seguidores felicitan al músico por la llegada de su primer hijo

La serie, basada en la obra de R.R. Martin, hace un relato sobre la familia Targaryen, 300 años de los sucesos que tuvieron lugar en GOT.

La música y los deportes también estarán presente el próximo año en la plataforma, con la temporada dos de "Music Box" y transmisiones en vivo de UEFA Champions League.

Estos son apenas algunos de los títulos que estrenarán el próximo año en la plataforma, la cual tendrá un sinfín de películas, series, realities y documentales.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!