Estrías: ¿Son comunes en la adolescencia?

Cuando hay un crecimiento o un aumento de peso rápidos, especialmente en la adolescencia, es común que aparezcan estrías tanto en chicos como en chicas.

Durante la adolescencia se producen muchos cambios. Algunos pueden ser difíciles de aceptar para los adolescentes, sobre todo cuando se trata de su cuerpo y de cómo se ven a sí mismos. Las estrías pueden ser uno de esos cambios.

Las estrías, también llamadas striae distensae, se producen por el estiramiento excesivo de la piel. Pueden aparecer en el abdomen, el pecho, las caderas, la zona lumbar y los muslos. Debido al tejido conectivo y al colágeno de estas zonas, el estiramiento excesivo provoca la aparición de cicatrices moradas-rojizas. Con el tiempo, suelen volverse más blancas y finas.

Otros factores que predisponen a las estrías en la adolescencia son el riesgo genético o los antecedentes familiares de estrías, el sobrepeso o la obesidad, el embarazo y los esteroides tópicos u orales como la prednisona.

Muchos padres y adolescentes recurren a internet para informarse sobre qué pueden hacer para combatir las estrías. Lo que encontrarán son consejos para probar una serie de supuestas "curas milagrosas", que varían desde el sedimento del café al jugo de limón amarillo, pasando por la vitamina E y un sinfín de cremas. Algunas fuentes incluso recomiendan cubrir las marcas con film transparente. Puede ser difícil saber qué es verdad y qué es simplemente mito.

Ciertos remedios caseros, como la manteca de cacao, los aceites de vitamina E y el glicol, prometen atenuar o hacer desaparecer las estrías. Lo más probable es que no ayuden a eliminar las estrías. Sin embargo, no le provocarán ningún daño si los prueba.

Desde el punto de vista médico, las estrías no requieren tratamiento porque no son dañinas ni dolorosas. Suelen atenuarse con el tiempo, con o sin tratamiento, pero puede que nunca desaparezcan por completo. A algunas personas no les gusta el aspecto que le dan a la piel.

Aquí tiene algunas opciones de tratamiento que sí son eficaces:

Crema con retinoides

Este medicamento ayuda a reconstruir el colágeno de la piel, lo que puede contribuir a que el tejido cicatricial tenga un aspecto más parecido al de la piel intacta y a mejorar la apariencia de las estrías.

Terapias con luz y láser

Estos tratamientos ayudan a estimular el crecimiento de colágeno o elastina en la piel y pueden reducir el aspecto rojizo.

Microdermoabrasión

​Se trata de un dispositivo manual que aplica cristales en la piel, lo que afina la capa cutánea y le devuelve su aspecto normal.

Si le interesa tratar las estrías con crema con retinoides, hable con el pediatra de su hijo o con un profesional de medicina familiar para que se la recete. Sin embargo, deberá pedir cita con un dermatólogo para conversar sobre cualquier otra opción de tratamiento.Por último, es importante realizar autoexámenes periódicos de la piel. Cualquier diferencia o cambio, como lunares sobresalientes o que se vean diferentes de otros lunares, debe hablarse con el equipo de atención médica.

Con información de Mayo Clinic...

