Fallece el saxofonista de Earth, Wind & Fire a los 71 años

Andrew Woolfolk, saxofonista de la banda estadounidense Earth, Wind & Fire, falleció el domingo pasado a los 71 años debido a una enfermedad que hasta el momento no ha sido revelada, informó el líder del grupo, Philip Bailey, a través de su cuenta de Instagram.

“Lo conocí en la escuela secundaria y rápidamente nos hicimos amigos y compañeros de banda”, inició diciendo Bailey.

“Se llamaba Andrew Paul Woolfolk. Lo perdimos hoy, después de estar enfermo durante más de 6 años. Hizo la transición a la eternidad, de esta tierra de moribundos a la tierra de los vivos”, reza la publicación del también vocalista de la banda.

“Buenos recuerdos. Gran talento. Divertido. Competitivo. De ingenio rápido. Y siempre con estilo. Booski... Te veré del otro lado, amigo mío”, concluye Bailey.

Woolfolk (Texas, 1950) se formó en saxofón junto al instrumentista y compositor de jazz Joe Henderson, y se unió a este grupo que fusiona géneros como el punk, soul y R&B en 1973.

Ese mismo año lanzaron el álbum "Head to the Sky", que fue disco de platino, pero el reconocimiento internacional le llegaría en 1975 con el álbum de estudio titulado "That's the Way of the World".

Desde 1983, Woolfolk también tocó y se involucró en discos de artistas como Phil Collins, Tracie Spencer o Level 42 durante los diferentes recesos que tuvo Earth, Wind & Fire.

Woolfolk estuvo presente cuando Earth, Wind, and Fire se reunió en 1987, y continuó tocando con el grupo hasta que se fue oficialmente en 1993.

Después de su partida, Woolfolk siguió tocando, uniéndose a Phil Collins para tocar en su álbum de 1996, “Danza hacia la luz”; también se unió un poco a Collins en la carretera, y finalmente apareció en una grabación en vivo de Collins en el Festival de Jazz de Montreux en 1996, que se lanzó en 2004.

En 2000, Woolfolk fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como un miembro de la Tierra, el Viento y el Fuego.

