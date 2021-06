Fallece Fernando Xavier De Casta, actor panameño que protagonizó la cinta 'Plaza Catedral'

El cine panameño está de luto, el actor Fernando Xavier De Casta, quien protagonizó el filme “Plaza Catedral”, se “mudó al otro barrio”.

Los informes apuntan que De Castra fue asesinado en el área de Torrijos Carter, al momento del deceso vestía un suéter negro, pantalón corto blanco y unas zapatillas negras.

De Casta, a quien conocían cariñosamente como “Xavi” o “Baby”, no pudo ver el trabajo que hizo bajo la dirección del panameño Abner Benaím en la película “Plaza Catedral”.

“Estoy muy triste, conmocionado por la trágica muerte de Fernando Xavier De Casta. Pensando mucho en sus familiares y tanta gente que lo quería. Lo siento mucho por ellos y por nuestro querido Fernando. Fernando era un joven muy especial. Su talento, su carisma, su inteligencia, su genuina sonrisa, conquistaban a todo el que lo conocía. Brillaba”, escribió Benaím, el primero en comunicar la trágica partida del actor.

“Hizo un papel principal en mi película ‘Plaza Catedral’, y me duele mucho que no tuvo la oportunidad de verla junto a sus seres queridos, y de gozar con orgullo del gran trabajo que realizó”, puntualizó Benaím.

Los sueños De Casta fueron truncados debido a la violencia, por ello, productor hace un llamado para que como sociedad para que estas muertes no sean parte de la normalidad.

“Nadie podía imaginar que su luz fuera súbitamente apagada a tan corta edad. Fernando y tantos otros jóvenes mueren a causa de la violencia en nuestro querido país casi a diario”, explicó el director de “Plaza Catedral”.

La actriz mexicana Ilse Salas, quien compartió escena con el joven actor, también lamentó su partida.

“Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro”, inició diciendo Salas.

“Lo que vivimos en Panamá en aquel entonces es un regalo de la vida. Qué suerte tuvimos los que bailamos con él. Eterno y hermoso”, expresó.

Salas al igual que Benaím lamentó la violencia que se vive en Latinoamérica y el mundo, la cual ha cobrado la vida de niños que han tenido que convertirse en hombre demasiado pronto.

