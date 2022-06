Famosas que se han comido su placenta

Muchas celebridades han tomado la decisión de comerse su placenta, pues consideran que esto les trae múltiples beneficios.

Aunque no hay nada comprobado, algunos creen que hacerlo previene el dolor después del parto, mejora la lactancia y disminuye el riesgo de sufrir depresión tras dar a luz.

Por estas razones, algunas famosas han comido su placenta. Pero, quiénes son ellas. Te contamos sobre algunas.

Evaluna

El más reciente caso es el de Evaluna Montaner, pues así lo confirmó su esposo Camilo, en medio de una entrevista. Evaluna dio a luz en abril pasado.

Anahí

La cantante reveló que consumir la placenta le trajo muchos beneficios, especialmente con la recuperación posparto, pues según la intérprete ayuda a contraer el útero rápidamente, además de llevar una gran cantidad de vitaminas.

Kim Kardashian

La socialité comenzó a usar este curioso método luego del nacimiento de su segundo hijo Saint West.

La modelo consumió en pastillas su placenta deshidratada para evitar la depresión posparto, según ella misma contó.

Ella asegura que otra de las virtudes que tiene es que aumenta la energía y la vitalidad de las hormonas femeninas: “Cuando digo que me ‘he comido mi placenta’, me refiero a que la estoy consumiendo deshidratada y convertida en una pastilla, no es que la haya frito y me esté comiendo como un filete algo que ha pensado mucha gente”, dijo en su momento.

Jennifer López

La Diva del Bronx ha experimentado con la placenta del parto de sus mellizos. La cantante se comió su placenta en cápsulas y también decidió ponerla sobre su piel.

Hilary Duff

La cantante y actriz usó un extraño método para consumir su placenta, la artista no la quiso transformar en pastillas, sino que la puso en pequeños cubos de hielo y decidió conservar algunos pedazos en un frigorífico familiar para futuros batidos.

