Famosos que celebran su medio siglo este 2022

Son varias las celebridades que este 2022 le han dado la bienvenida a sus cinco décadas y otras que recibirán esos 50 años en los próximos días.

¿Quiénes son esos famosos que celebrarán su cumpleaños 50? Tal vez algunos te sorprendan porque no aparentan esa edad.

Aquí les pasamos la lista de algunos de ellos.

Sofía Vergara

La actriz colombiana llegará a esta edad el próximo 10 de julio.

Ella se dio a conocer por su personaje Gloria Delgado-Pritchett en "Modern Family" de ABC.

Ben Affleck

El novio de Jennifer López llegará a sus cinco décadas el 15 de agosto.

Affleck ha sabido estar y bien parado, tanto al frente como detrás de las cámaras de la pantalla grande.

Cameron Diaz

Cumplirá el 30 agosto. Aparte de su extensa carrera en el cine, también ha publicado dos libros el lanzamiento de su propia marca de vino orgánico y vegano, Avaline, en el 2020.

Idris Elba

El actor cumplirá años el 6 de septiembre. En los últimos 24 meses se centró en interpretar a los malos, incluido Bloodsport en "The Suicide Squad" y al rufián Rufus Buck en "The Harder They Fall".

Gwyneth Paltrow

Su cumpleaños 50 es el 27 de septiembre. Desde hace 14 años, fundó la marca de productos de bienestar y estilo de vida Goop, que ha generado tiendas físicas, ropa deportiva, productos de belleza y una serie documental de Netflix "The Goop Lab".

Eminem

El cantante y empresario cumple el 17 de octubre.

En septiembre del año pasado abrió un restaurante de pasta de comida para llevar en Detroit llamado Mom's Spaghetti, que toma el nombre de una frase de su canción ganadora del premio Óscar, "Lose Yourself" de la película 8 Mile.

Alyssa Milano

Su cumpleaños es el 17 de diciembre. La actriz es una defensora del movimiento #MeToo, al que ayudó a llamar la atención cuando compartió una historia de su propio abuso sexual hace 25 años. Desde el 2019, presenta el pódcast "Sorry Not Sorry".

