Famosos que empezaron sus carreras como bailarines

Varias de las celebridades más renombradas de la industria del entretenimiento tuvieron sus primeros pasos hacia la dama siendo bailarines e incluso tienen formación académica en este arte.

Pese a que los inicios de algunos famosos fueron en la danza, en la actualidad estos brillan en las pantallas o en la industria musical, muchos de ellos le sacan provecho a su faceta como bailarines.

Anualmente, el 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza, fecha que coincide con el natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre, por lo tanto, para conmemorar la fecha enumeramos a algunas celebridades que han practicado esta forma de expresión.

Mariay Carey

Antes de obtener su primer contrato discográfico la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” formó parte del cuerpo de baile de su amiga y cantante Brenda K. Starr.

Tom Holland

Durante la mayor parte de su infancia, en Inglaterra, el intérprete del hombre araña se formó como bailarín de ballet y en 2008, protagonizó las producciones “West end” y “Billy Elliot el musical”.

Natalie Portman

“El cisne negro”, de 2010, no fue su primer contactó con la danza, ya que la actriz se formó por muchos años como bailarina de ballet y danza moderna en American Theater Dance Workshop.

Jennifer López

Las habilidades en la pista de baile de la “Diva del Bronx” son mundialmente conocidas y ello tiene una explicación, ya que sus primeras apariciones en los escenarios fueron como bailarina.

Sarah Jessica Parker

La intérprete de Carrie Bradshaw se formó como cantante y bailarina de ballet mientras crecía. En 1976, hizo su debut en Broadway con el renacimiento de “The Innocents”, posteriormente protagonizó “Annie and The Heidi Chronicles”.

Jenna Lee Dewan

Saltó a la fama con su aparición en la película “Un paso adelante”, de 2006, sin embargo, antes de eso fue bailarina para artistas como Janet Jackson, Christina Aguilera y Justin Timberlake

Heather Morris

La estrella de “Glee” también tuvo sus inicios en la danza, fue una de las bailarinas que formó parte de la coreografía del éxito mundial “Single Ladies” de Beyoncé.

Brad Pitt, Lady Gaga y Javier Bardem fueron bailarines exóticos, este último dijo que no era muy bueno en este trabajo, mientras que la intérprete de “Bad romance” lo hizo en un strip clubs con un estilo roquero y Pitt en su época como estudiante de la Universidad de Missouri.

