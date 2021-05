Famosos que luchan contra el 'body shaming'

Con el boom de las redes sociales las personas se ven más expuestas en algún momento de convertirse en víctimas de body shaming.

Versión impresa

El diccionario de Cambridge define el término como "crítica de alguien basada en la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo". Por lo general las críticas están dirigidas a aquellas personas que no cumplen con los "estereotipos de belleza".

Las personas que padecen sobrepeso u obesidad, especialmente las mujeres, son quienes mayormente son juzgadas, sin importar, si su condición es producto de algún problema con su salud.

Opinar sobre el cuerpo de una persona puede tener un impacto negativo en la autoestima, lo cual podría originar depresión, ansiedad y en el peor de los casos hasta suicidio.

La socióloga Anita Medina, coordinadora de proyectos de La Rebelión del Cuerpo explicó a "La Tercera", que la conducta de juzgar a las personas por su aspecto físico es una mala costumbre instalada a nivel social y parte de la culpa se la atribuye a los medios de comunicación, pues han perpetuado a lo largo de la historia como se supone que deben ser los cuerpos.

Esta mala práctica es de larga data, en un principio las críticas y las intenciones de avergonzar a una persona por su físico iban dirigidas hacia las celebridades, a través de fan page los famosos eran juzgados cuando subían de peso o captados en alguna posición "desfavorecedora".

Sin embargo, todas las personas están expuestas hoy día a ser juzgadas por su cuerpo, y justamente, quienes en un principio fueron las víctimas han iniciado una lucha contra el body shaming.'



El 'body shaming' es el acto de ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona.



Las críticas o ataques con anterioridad iban dirigidos en un principio a las celebridades, sin embargo, con la llegada de las redes sociales todos estamos expuestos.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida como Billie Eilish, quien engalana la portada de la revista "Vogue" ha sido víctima de body shaming e incluso ha defendido a sus fanes de esta práctica.

VEA TAMBIÉN: Shakira, Sebastián Yatra, Camilo y otros famosos se solidarizan con Colombia

Eilish quien acostumbra a usar ropa holgada como mecanismo de defensa y como una forma de no ser sexualizada, y ser reconocida por su talento, se convirtió en blanco de críticas cuando fue captada en short y una camiseta de tirantes.

Antes de este episodio, el cual ocurrió en octubre de 2020, Eilish compartió un cortometraje en contra del body shaiming. "Aunque nunca han visto mi cuerpo, todavía lo juzgan y me juzgan por eso. ¿Por qué? Hacen suposiciones sobre las personas en función de su talla. Deciden lo que valen", expresó Eilish.

La cantante estadounidense ha dejado a un lado su estilo over size para lucir un look radical para la portada de "Vogue", lencería, zapatos de tacón y una melena rubia. No obstante, no desaprovechó la oportunidad de seguir difundiendo su mensaje contra el body shaming.

"Si quieres usar un vestido en el que alguien piensa que te queda grande... Si te sentís bien, te ves bien", manifestó.

VEA TAMBIÉN: Kathy Phillips regresará a la televisión

Otra famosa que ha sumado esfuerzos para erradicar la práctica de avergonzar a las personas por su cuerpo es Khloé Kardashian, quien compartió una foto desnuda como una declaración profunda y reflexiva sobre esta práctica.

La socialité comenta que siempre ha sido catalogada como la "más gorda" y "fea" del clan, comentarios que la han llevado sentirse incómoda con su aspecto y perder peso, lo cual también ha sido criticado.

Al igual que Khloé Kardashian, la cantante y rapera Lizzo cansada de que su cuerpo fuera criticado por su peso, decidió enviar un contundente mensaje a través de Tik Tok.

Lizzo compartió un video con su voz en off acompañado de varios clips haciendo deporte o posando en vestidos de baños, y donde deja claro lo orgullosa de su cuerpo y la rutina que está llevando.

VEA TAMBIÉN: Divorcio de los Gates abre dudas sobre el futuro de su millonaria fundación

Chiquis Rivera también alzó la voz para enviar un mensaje a las personas que al igual que ella han sido criticadas por su cuerpo. Compartió un video donde está completamente desnuda y solo se aprecia su figura, la cual está protegida por el cristal del baño que está empañado.

"Ama, abraza y cuida tu cuerpo. No dejes que nadie dicte que talla de vestido que "deberías" ser", comentó Rivera.

Demi Lovato, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Lady Gaga y Adele son otras de las celebridades que están en contra del body shaming e incluso ha respondido a las críticas sobre sus cuerpos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!