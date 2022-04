Famosos que murieron en el primer trimestre de 2022

Durante los primeros meses de este año han fallecido celebridades de Hollywood, conocidas por sus grandes papeles en la pantalla grande. Además, de otras personalidades del mundo de la farándula.

Para hacer un recuento de estos personajes, aquí te mencionamos algunos de los más conocidos.

Tras solo unos días de la muerte de su hermano Grichka Bogdanoff a causa de la covid-19, Igor le dijo adiós a este mundo por la misma razón. Francia se despidió de la celebridad, el 3 de enero. Ambos tuvieron serias complicaciones por el coronavirus.

France's TV twins Grichka and Igor Bogdanoff have died of Covid six days apart pic.twitter.com/xx1NjnY347