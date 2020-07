Famosos se retractan de sus palabras

En el mundo del espectáculo tienen que pensar muy bien lo que van a decir, porque esas palabras podrían convertirte en blanco de cuestionamientos.

Versión impresa

Actores, cantantes y personajes reconocidos han "metido la pata" en público, provocando críticas y molestia entre sus seguidores.

A continuación algunos famosos que han cometido el error de no pensar antes de hablar y por ello, se tuvieron que retractar públicamente.

Henry Cavill

En el 2018, Herny Cavill, conocido como "Superman" en el universo de DC Comics y quien encarna al brujo Geralt de Rivia en la serie "The Witcher", estuvo en el ojo de la tormenta cuando emitió sus comentarios respecto al movimiento "Me Too".

En una entrevista para GQ Australia, el actor de 37 años, manifestó que el nacimiento del movimiento le ha afectado su vida como hombre, ya que teme cortejar a una dama por el temor de que lo llamen violador.

De inmediato, las declaraciones de Cavill originaron un revuelo que no le quedó más remedio que pedir disculpas. Y además aseguró que siempre ha apoyado a las mujeres y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Camila Cabello

El año pasado la intérprete de "Señorita" se disculpó por unas publicaciones racistas que se filtraron y que ella realizó cuando era adolescente en una cuenta de Tumblr.

Camilla publicó varios memes mofándose de los afroamericanos. Sin embargo, la cantante reconoció su error y aseguró que cuando era joven usaba un lenguaje del cual se arrepiente, se disculpó e hizo la salvedad de que sus errores del pasado no la definen como persona.

VEA TAMBIÉN: Secretos genéticos en los Rollos del Mar Muerto

Ariana Grande

En 2015, Ariana Grande fue captada en un video en un establecimiento de donas en California y en la grabación se ve a la joven cantante renegar de su nacionalidad. "Odio a los americanos. Odio América", dijo Grande.

El comentario de la cantante se convirtió en tema de debate en los medios de comunicación e incluso las autoridades de Riverside, en donde ocurrió el hecho, hicieron una investigación.

Ariana Grande se disculpó en dos ocasiones y explicó que había cometido un error.

Chris Evans

El actor estadounidense de 39 años y conocido en el universo de Marvel como "Capitán América" en conjunto con su compañero de reparto Jeremy Renner (Hawkeye), hicieron enojar a sus seguidores. Ellos expresaron que la "Viuda Negra" es una puta, personaje que encarna la actriz Scarlett Johanson.

El comentario de ambos actores se dio en una entrevista de promoción de "Los Vengadores: La era de Ultron", en la cual le consultaron sobre la posibilidad de algún romance de la "Viuda Negra" con alguno de sus personajes.

VEA TAMBIÉN: Beneficios de la soja

Evans y Renner se disculparon con los seguidores de "Los Vengadores".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!