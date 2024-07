Feria del Libro 2024: ¿Qué escritores internacionales asistirán?

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2024 está a la vuelta de la esquina, pues la fecha para este evento ferial es del 13 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

“El lenguaje que nos abraza”, es el lema de la vigésima edición de la Feria del Libro. Este año el país invitado será España.

La Cámara Panameña del Libro anunció la lista de escritores internacionales que se darán cita en este evento. A continuación, le mencionares algunos de ellos.

Rodrigo Narváez

Bobicraft es un youtuber y streamer conocido por sus videos relacionados con videojuegos como Minecraft. Es el ganador del concurso a nivel mundial Minecraft 10th Anniversary.

Además de series, miniseries y videos de entretenimiento, Bobicraft crea contenido sobre curiosidades, resúmenes, consejos, documentales y mucho más. 6.4M suscriptores en Youtube.

Dolores Reyes

Nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires, donde vive con sus siete hijos, ejerce la docencia y escribe.

“Cometierra”, su primera novela fue traducida a 12 idiomas.

Aiden Thomas

Es un autor best seller de The New York Times con una maestría en Escritura Creativa del Mills College.

Como queer, trans y latinx, apoya y lucha por la representación diversa en todos los medios y contenido.

Mónica Borda

Es psicóloga, conferencista, experta en neuropsicoeducación y neuroliderazgo, además de autora del libro “Hay que tener más huevos que esperanza” y una segunda obra de próxima publicación

Claudia Ramírez Lomelí

Nació en Monterrey, Nuevo León, tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación y actualmente disfruta promover la lectura en distintas escuelas, instituciones y ferias del libro nacionales e internacionales.

Xavier Craviotto

Es un filólogo y escritor catalán, quien actualmente, trabaja de profesor de lengua y cultura catalanas en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y también se dedica a la corrección literaria para distintas editoriales.

Sergio Ramírez

Es escritor, periodista, político y abogado nicaragüense con nacionalidad española, ecuatoriana y colombiana. Fue vicepresidente de Nicaragua desde 1985 hasta 1990 y como periodista ha trabajado en distintos medios de comunicación de países centroamericanos.

Javier Sierra

Es novelista y ensayista. Premio Planeta de novela por su obra “El fuego invisible” (2017), así como Premio de las Letras aragonesas (2021). Su trabajo más internacional, “La cena secreta” (Plaza & Janés, 2004), se ha publicado en 45 países.

Cristina Triana

La escritora española Triana es ilustradora y dibujante de cómics.

Estudió Animación y Arte Gráfico en Escola Joso donde también imparte clases desde hace más de 5 años. En 2019 debutó con su primera novela gráfica “Starman” (Sapristi).

Rodrigo Soto

Es un escritor y editor puertorriqueño nacido en 1963. Ha trabajado en diversas facetas de la literatura y la edición, incluyendo poesía, narrativa y ensayo.

Alberto Linero

Alberto Linero es un escritor, conferencista y ex sacerdote colombiano. Nacido en Santa Marta, Colombia, Linero es conocido por su estilo comunicativo y su capacidad para conectar con una amplia audiencia a través de sus escritos y charlas.

Yesenia Then (República Dominicana), Iñaki Martínez (Guatemala), Patxi Zubizarreta (España), Inés Martín Rodrigo (España), Yolanda Castaño (España), Claudia Ramírez Lomeli (México), Sergio Ramírez (Nicaragua), Manuel Vilas (España) y Ángels Gregori (España), también estarán en este evento ferial.

