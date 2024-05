Fernando Broce tuvo un agridulce debut en Cannes

¡Un agridulce logro! Por una parte, Fernando Broce hizo su debut en uno de los escaparates más importantes de la industria cinematográfica, el Festival de Cannes, pero por otra, carga con la etiqueta de "auxiliado", por lo tanto, su paso por el renombrado evento ha sido opacado por las críticas y reclamos.

Broce y otros estudiantes de la New York Film Academy debutaron en el festival que anualmente tiene lugar en la ciudad turística de la Riviera Francesa, como parte de la exhibición de Emerging Filmmaker Showcase del Pabellón Americano, una sección para cineastas emergentes.

La muestra presentó 36 películas en la sección oficial en cuatro secciones: Cortometrajes y documentales para estudiantes, cortometrajes y documentales de cineastas emergentes, películas LGBTQ+ de cineastas emergentes y una muestra de exalumnos.

Más de la mitad de las películas fueron dirigidas o codirigidas por mujeres, y las películas provienen de Bosnia y Herzegovina ("Sevap/Mitzvah"), China ("A Roadside Banquet"), Panamá ("Ojue"), Colombia ("Bogotá Story") y el Reino Unido ("Under the Blue"), destacó la revista

La Academia de Cine de Nueva York anunció que Broce presentó el cortometraje "Ojue" en Cannes y ganó en la categoría "Mejor Cortometraje Estudiantil" en el Emerging Filmmaker Showcase del Pabellón Americano.

La escuela de cine destacó que el panameño es un destacado "cineasta, creador de contenido, escritor y director extremadamente talentoso" e incluso invita a los lectores a buscar su contenido en TikTok.

Asimismo, destacan que ha trabajado con marcas como McDonald's, Old Spice, Head & Shoulders, Gillette, Oral B, Takis., y más. Originario de Panamá y residente actualmente en Los Ángeles.

El éxito del cineasta no pasó desapercibido en Panamá, sin embargo, no de forma positiva, ya que algunos no olvidan que estudió en la academia de cine con recursos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), recibió más de $200 mil.

"Rabia no.... INDIGNACIÓN. Pero, en fin, Dios le da barba al que no tiene quijada", "Es lo mínimo que podía hacer con la cantidad de plata que le dieron injustificada...", "No es suficiente logro para sustentar 200k de mis impuestos", "Digo, por 200k esperaba un Óscar, pero algo es algo" y "Por lo menos le dio uso a los impuestos de uno. Espero que sirvan de algo", son algunos de los comentarios.

